校園到超市都看得到 新屋分院推動疫苗接種守護社區健康
隨著秋冬流感季節到來，防疫再度成為社區關注焦點。為提升民眾對流感與新冠肺炎的免疫保護力，衛生福利部桃園醫院新屋分院在 10 至 11 月間積極結合在地資源，攜手鄰近學校及全聯福利中心，共同推動「流感疫苗暨新冠疫苗接種活動」。由新屋分院社區護理團隊深入校園與超市門市，讓便利、安全的接種服務走進生活場域，為社區冬季防疫打下更穩固的基礎。
每年 10 月起正值流感病毒活躍期，而校園因人群密集，更是防疫的重要據點。護理師邱莉紋表示，校園接種不僅提供孩童必要的保護力，更具有教育意義。「我們希望孩子從小理解預防醫學的重要，懂得照顧自己，也能保護家人。」活動當天，在老師協助維持秩序下，護理師以親切語氣引導孩童放鬆心情，面對針頭時雖有些緊張，但在鼓勵下仍能勇敢完成。許多小朋友在接種後笑著說「原來打針沒那麼可怕」，校方也感謝醫療團隊長期協助校園防疫，讓家長更安心、校園管理更完整。
除校園外，新屋分院今年更擴大接種服務模式，與全聯福利中心共同合作，在門市設置臨時接種站。考量許多民眾平日工作忙碌、難以特地前往院所，團隊希望透過更貼近日常的方式，讓大家在購物時就能輕鬆完成接種。現場布置明亮、動線順暢，護理師以溫暖笑容迎接民眾，有長者表示：「原本還在想要不要去醫院打，結果全聯這裡就能施打，真的很方便。」
兩個月的接種行動累計服務近六千人，展現醫療、教育與企業跨領域合作的成果，讓預防接種不再侷限於醫療院所，而是深入社區的每一個角落。
衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長鄭明德十七日表示，新屋分院以「民眾信賴的社區醫院」為使命，除了臨床醫療，更重視社區衛教與疾病預防。未來將持續推動校園衛教、長者防疫關懷與行動醫療等計畫，讓民眾在生活周遭就能獲得安心、便利的醫療照顧。
隨著活動圓滿落幕，院方提醒民眾把握接種時機，儘早提升自我與家人的防護力。新屋分院也將透過多元管道持續推廣疫苗資訊，並配合衛生局政策提供更便民的接種措施。
新屋分院以行動落實公共衛生使命，從校園到社區、從每一次接種開始，串連在地力量，共築守護健康的安全網，為冬季防疫帶來最溫暖的支持。
