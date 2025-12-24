「校園割喉案判太輕」家屬哭聲震撼社會！前主播蕭彤雯痛批法官怒飆髒話

〔記者邱奕欽／台北報導〕2年前震驚社會的「國中生割喉案」近日迎來高等法院判決，2名少年分別被判處12年、11年徒刑，卻讓楊姓受害學生父母當庭崩潰哭喊「判太輕」，也再度掀起社會對《少年事件處理法》與被害人權益的激烈討論。對此，三立、華視前主播蕭彤雯看完後有感而發，轉述被害學生父母的沉痛心聲，憤怒直言「真的是氣到髒話飆出來！」

針對判決結果，蕭彤雯昨(24日)發聲感慨被害學生的父母在司法過程中「一次次被制度逼著認命」，更直言「我們就是被《少年事件處理法》凌虐的被害者」。她轉述被害學生家屬不滿，包含無法帶信賴的人旁聽，更被全面揭露住址與個資，讓加害者清楚知道被害者一家住在哪裡，甚至還要求被害人與秘密證人當庭對質，質疑制度是否本末倒置。

廣告

蕭彤雯也提到，審理過程中法官曾詢問楊父，是否願意接受被告學生「像孝順自己的父親一樣孝順他」，這席話讓她怒斥「真的不知道怎麼能問出這種話！」此外，被告律師還要求調查楊父、楊母及身障姊姊的財產清冊，試圖藉此降低賠償金額，等同將被害人家底攤在陽光下，與先前少年撂下「等我被放出來你們就知道了」的狠話相互對照，不僅令家屬深感恐懼，也讓她火大直言「真的是氣到髒話飆出來！」

蕭彤雯義憤填膺的心緒也受到許多網友聲援支持，紛紛感嘆被害者家屬的處境艱難，更有人提及小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭曾選擇原諒加害者同樣令人敬佩。對此，蕭彤雯則認為，小燈泡案涉及嚴重精神疾病，情況本就不同，「我真的覺得沒辦法跟這2個國中生的行徑相提並論。」再次點出本案爭議核心仍在於制度與被害人權益如何取得平衡。

