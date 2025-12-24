校園割喉案受害家屬不滿輕判 侯友宜：盼司法正義重回被害者

針對校園割喉案，受害者家屬不滿高院對涉案少年輕判，新北市長侯友宜表示，期待司法正義重回被害者身上。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市林姓女國中生前年與同校楊姓男學生起爭執，唆使郭姓國中生毆打楊生，郭生持彈簧刀將楊生割頸身亡，高等法院昨改判郭生12年、林女11年徒刑，受害者楊生父母不滿判太輕，將上訴三審。對此，新北市長侯友宜表示，被害者家屬的一番話他能感同身受，期待司法正義重新回到被害者身上。

侯友宜今天主持市政會議，媒體詢問對校園割喉案高院宣判的看法，是否認為司法還有改革空間？

侯友宜表示，可以感受到被害者家屬的心痛，相關場景歷歷在眼前，雖然加害者是未成年，但有些法令面對時代環境的改變，要不要重新思考調整？司法正義是否能夠回復到被害者的身上？這是大家應該去面對的課題。

侯友宜說，昨天被害者家屬的一番話，他能夠感同身受，也期待各界可以重新思考，對未成年犯罪者的法令要不要去調整，相信立法院、司法院好好去思考問題，面對事件發生以後，修復式的司法正義能夠回到被害者身上。

