校園割喉案》高院改判2少年12年、11年 侯友宜：加害者應從重量刑

新北市長侯友宜表示，完全能夠感受到被害者傷痛，司法正義是最後一道防線應該要回復，讓被害者的傷痛能夠減少最低，所以對加害者更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕林姓女國中生前年12月因與同校楊姓男學生發生爭執，找來「乾哥」郭姓少年出面毆打，郭竟持彈簧刀刺殺並割頸致楊生身亡，林女在旁助勢喊「給他死」。高等法院今(23日)認定犯行情節重大，改判郭12年、林女11年徒刑，被害人家屬當庭痛批判決過輕，情緒激動落淚。對此，新北市長侯友宜表示，對加害者應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

針對此事，侯友宜今天出席「三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察」受訪時指出，完全能夠感受到被害者傷痛，司法正義是最後一道防線應該要回復，讓被害者的傷痛能夠減少最低，所以對加害者更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

校園割喉案》高院改判2少年12年、11年 受害學生父母當庭哭喊判太輕

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

獨家》高雄男大生轉「接力攻擊」被偵辦2次 雄檢勸誡、橋檢交保

