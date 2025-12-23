校園割喉案2嫌「吊兒郎當」無悔意 郁方怒：什麼家庭教出來的？

割喉案家屬遭法官問1問題，郁方傻眼痛批。（資料圖／粘耿豪攝）

2023年新北市某國中發生一起學生衝突，導致一名男同學遭利器刺傷身亡，22日二審判決出爐，涉案的少年、少女被加重刑期為12年和11年。對此，相當關注兒少事件的女星郁方也在社群發聲，提到男學生家屬被法官問及一個問題，讓她不忍痛批：「有點同理心好嗎。」

郁方23日痛心發文，表示割喉案令人感到遺憾又心碎，「孩子是個數理資優生，為了減輕父母的負擔才選擇離家近的國中去就讀，直到現在爸爸還是每天為孩子的手機充電掛在他的書包上，孩子的姊姊每天都在問『弟弟呢？』這個孩子是全家人未來的希望和支持的力量」。

廣告 廣告

提到身為加害者又互稱乾兄妹的少年、少女，「（兩人）直到現在依然毫無悔意，態度吊兒郎當，簡直不可思議」，甚至法官向男學生的爸爸詢問：「願意接受加害者的孝順嗎？」令郁方傻眼痛批：「我真的不懂這是什麼邏輯？如果是你你會接受嗎？拜託有點同理心好嗎。」

2023年12月25日新北某國中一名男同學與少女發生爭執，少女心生不滿找上「乾哥」少年幫忙，最終男同學遭割頸、胸部身亡，全案由新北地檢署提起公訴。原本一審法官認為，少年、少女已能察覺且反省過錯，因此判以有期徒刑9年和8年。如今時隔近2年，檢察官依醫療機構評估結果、再犯風險報告請求重判，二審分別加重刑期為12年和11年，但家屬仍難以接受此結果。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」

謝瓊煖看隨機攻擊案籲「學會自保」

芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊