校園割頸命案未成年凶手個資保密！ 被害者家屬住址卻曝光

新北市國中校園割頸命案二審於昨（23）日宣判，依據《少年事件處理法》，行兇的郭姓少年被判處12年徒刑，而教唆犯罪的林姓少女則被判11年徒刑。由於兩人犯案時均為未成年人，法律規定其身分資訊不得公開。受害者家屬痛批現行法律過度偏袒加害者，忽視被害家庭的基本權益與安全。

新北市國中校園割頸命案二審於昨（23）日宣判，受害者楊姓少年父親爆料郭嫌曾在警局恐嚇證人。（圖／中天新聞）

楊姓少年父親指出，《少年事件處理法》對未成年加害者的個資保護過於嚴格，導致家屬無法得知凶手資料，但在後續的民事訴訟中，卻需依法向加害方揭露被害人的姓名與住址。他憤怒質疑：「法律不讓我知道凶手的資料，卻讓殺人犯知道我們家的資訊，這是在保護誰？」

廣告 廣告

此外，楊父還對少年犯的假釋制度表達憂慮，根據現行規定，少年受刑人服刑超過三分之一便可申請假釋，這意味著郭姓少年最快四年後可能出獄。楊父透露，案件偵辦過程中，曾有加害者對秘密證人進行言語恐嚇，加上兩名被告在庭上的態度冷漠，毫無悔意，讓家屬對其再犯風險感到擔憂。

此案再度引發社會對《少年事件處理法》的爭議，許多輿論質疑，當未成年人涉及重大暴力犯罪時，法律是否過度偏重加害者的隱私與更生權，卻忽略被害者的基本人權與個資安全。家屬呼籲相關單位檢討個資揭露規範，並提高重大暴力案件的假釋門檻，以在少年保護與社會安全之間找到更合理的平衡。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

張文租屋處空冰箱飄濃烈油味 異常整潔且極少私人物品

桃園男PO「下一個張文，會出現」 檢聲押遭法院駁回

國中生割頸案判決引爆眾怒！「乾哥爸媽被肉搜」 網炸鍋轟道歉