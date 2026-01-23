校園割頸案二審改判引眾怒！家屬悲憤「司法已死」！梁家瑜律師：12年已是《少事法》框架下的重判

2023年新北校園割頸案二審改判郭姓少年12年、林姓少女11年，刑度雖較一審略增，卻與社會期待有巨大落差。資深家事律師梁家瑜指出，此判決反映了《少年事件處理法》中「教育優先於懲罰」的立法兩難。在現行法律強制減刑的框架下，12年刑期已趨近少年犯殺人罪的量刑天花板，揭示了制度設計與情感正義間的鴻溝。

為何少年殺人判不到無期徒刑？《少事法》的強制減刑邏輯

針對社會大眾最不解的「刑期過輕」疑慮，梁家瑜律師開門見山指出，法律對「未成年人」有一套完全不同的衡量標準。

法律強制減刑： 依據《刑法》第18條，14歲以上未滿18歲之行為人「得減輕其刑」。在實務上，這幾乎是法官量刑的必經過程。

從報應到矯正： 《少事法》的核心精神是「以教育代替刑罰」。法律假設少年心智未成熟，具備較高的矯正可能性。

刑期對比： 成人殺人罪起點多為10至15年，甚至無期徒刑。然而少年犯在減刑後，判處12年已屬司法實務中的「重懲」，並非輕縱，而是受限於法律框架。

判決與家屬痛點：司法真的在保護壞人嗎？

被害家屬悲憤控訴「司法已死」，質疑《少事法》淪為加害者的保護傘。梁家瑜律師從多年處理兒少案件的經驗出發，解析家屬最感不公的兩大痛點：

「非真心」的道歉： 家屬痛批少年是在法官引導下才道歉。梁律師分析，少事庭法官在審理中扮演「家長」角色，試圖引導少年悔改，但在被害者眼中，這種經由制度引導出的悔意，往往缺乏真實的生命重量，難以撫平喪子之痛。

重罪移送的界線： 雖然割頸案已因「殺人重罪」移送檢察官並進入刑罰體系，但《少事法》仍規定少年在服刑期間與一般成人犯分開，且有縮短刑期等優惠，這讓家屬感到公平正義被制度性地剝奪。

梁家瑜律師建議：面對司法困境，社會該如何避雷？

身為兒少家事專科律師，梁家瑜認為此案是推動「司法與社會對話」的契機。她提出以下關鍵 know-how 供大眾參考：

如何看待量刑？ 大眾應理解法官並非「判不下去」，而是「無權超越法律」。若要改變刑度，必須從修法（如調整少年犯減刑門檻）著手。

校園安全的預防機制： 比起事後判刑，更應關注《少事法》中「預防少年偏差行為」的前端輔導是否失靈。

家屬的權益保障： 在少事案件中，被害家屬往往感到孤立。梁律師建議，家屬應尋求專業律師協助，在訴訟過程中強化陳述意見，確保受害者的聲音能進入法官的量刑心證中。

正義的距離，是制度與人心的總和

「這是一場沒有贏家的審判。」梁家瑜律師感嘆，12年的數字在法律人眼裡是重判，在父母眼裡卻是孩子生命的廉價標價。這並非單一法官的偏頗，而是我國兒少司法制度在「保護少年」與「社會正義」之間尚未找到平衡點。在制度完善之前，法律人與社會大眾的持續監督，是推動司法改革唯一的火種。