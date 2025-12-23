校園割頸案受害家屬痛哭！法官誇張說法曝光

▲新北少年割頸案被害人父母認為二審結果仍判太輕，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 新北市（2023）年12月聖誕節前夕，發生震驚社會的國中少年遭割頸案，該案今（23）日宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹在二審分別處以12年、11年徒刑。受害者家屬聽完判決後怒吼崩潰痛哭，並發布8點聲明，其中一點竟揭露，法官竟曾對受害家屬說「能否有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」，讓粉專「政客爽」傻眼直呼，「同樣的事情，若發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們。」

新北市某高中附設國中部前（2023）年12月聖誕節前夕，林姓女學生與楊姓男學生發生衝突後，因不滿遭對方趕出教室，竟轉而向同校郭姓少年告狀、教唆出氣，郭男隨即持彈簧刀朝楊男頸部、胸部連刺7刀，造成楊男當場失血過多死亡。

今日判決出爐，郭姓乾哥與林姓乾妹在二審分別處以12年、11年徒刑，受害者家屬聽完判決後怒吼崩潰痛哭，並發布8點聲明，對受害的兒子說對不起，因為用盡力氣，仍無法換來公平正義，更在聲明中揭露，法官曾對他們說「能否有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」，讓受害家屬直呼，「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！」。

對此，政客爽今日在臉書發文表示，殺人只判12年，這種人至今都沒有悔意，法官竟然還說判12年是因為「基於促進健全自我成長與重返社會所應考量的事由」，「請問已經往生的受害人，他還能再健全的自我成長嗎？他還能繼續活在社會上嗎？」

政客爽直言，「同樣的事情，若發生在法官身上，不知道他們會不會也希望加害者來孝順他們」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「泯滅人性會孝順才有鬼」、「可否去法官家孝順法官？」、「這法官是玩的哪門子黑色幽默梗嗎」、「法官竟然對受害家屬講地獄梗？」。

