校園割頸案善款破千萬 楊生父母感謝社會支持、籲暫停捐款

新北市校園割頸案高等法院23日改判，未成年主嫌郭姓少年處有期徒刑12年，教唆犯林姓少女判刑11年。 圖：翻攝自GOOGLEMAP

[Newtalk新聞] 新北市校園割頸案二審結果日前出爐，高等法院23日改判，未成年主嫌郭姓少年處有期徒刑12年，教唆犯林姓少女判刑11年。判決結果曝光後，受害學生楊姓少年父母難掩悲痛，情緒潰堤，直言難以接受判決內容。而新北市政府社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，短時間內善款金額暴增，截至近日已累計超過1424萬元。

而楊生父母26日晚間透過民進黨新北市議員石一佑發表聲明，向社會大眾表達誠摯感謝，同時也懇請外界「暫停捐款」。聲明指出，家屬已感受到來自社會滿滿的支持，目前所獲援助已足夠，希望大家能將這份愛心轉向其他更需要幫助的孩子與家庭。

廣告 廣告

民進黨新北市議員卓冠廷也分享，他日前偶遇楊生父親時，看到對方疲憊的神情，內心十分不捨。卓冠廷表示，這兩年來，楊家為了失去孩子四處奔走，等待司法結果，卻始終難以彌補心中傷痛。

卓冠廷指出，刑事部分一審時，新北地院判郭姓少年9年、林姓少女8年徒刑，經高院審理一年多後改判加重；民事求償方面，法院判定加害者應賠償938萬元，但實際執行困難。女方僅能償還140萬元，且採分期付款方式，每月支付1萬元；男方則表示無力賠償，至今未付任何款項。

卓冠廷也提到，楊姓少年原本成績優異，是為了照顧姊姊才選擇留在原校就讀，卻因此遭逢不幸。他日前率先捐出1萬元，希望在今年最後幾天，讓楊生父親知道社會並未遺忘他們。而根據新北市「好日子愛心大平台」系統最新更新，該募款專案目前已達標。

對於外界的關心，楊生父母在聲明中多次致謝，並語重心長指出，社會角落仍有許多孩子與家庭默默承受困境，尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過難關。他們誠懇呼籲，盼大眾能透過捐助管道，讓愛心繼續流動，幫助更多等待援助的人。

聲明最後寫道：「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

割頸案少年兇嫌無悔意！最快關4年就可假釋 死者父淚訴：我會第一個被殺

新北校園命案凶手判12年及11年 家屬：非真心悔改