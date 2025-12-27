校園割頸案捐款破千萬達標！楊父致謝「籲1事」惹全網淚目

社會中心／張予柔報導



新北市校園割頸案二審判決近日出爐，高等法院將郭姓乾哥改判12年，林姓乾妹改判11年，雖然刑度較一審加重，仍未能撫平家屬的傷痛。受害楊姓國中生的父親在得知判決結果後悲憤痛批「司法已死」，直言將持續上訴，為無辜喪命的孩子討回公道。判決消息曝光後，再度引發社會對少年犯罪與司法量刑的激烈討論，也掀起一股聲援楊家的愛心浪潮。





新北割頸案捐款湧千萬達標！楊父致謝「籲1事」全網淚目：善良又溫柔的人

新北市社會局所設立的「楊生校園重大事件家庭照護募款專案」捐款在短時間內達標。（圖／翻攝自新北市愛心大平台）

在二審判決引發輿論關注後，新北市社會局所設立的「楊生校園重大事件家庭照護募款專案」捐款金額迅速攀升。在新北市議員卓冠廷等人呼籲下，短短3天內湧入大量善款，不僅突破原訂500萬元目標，更一度造成募款平台當機。截至26日，累計捐款金額已超過1424萬元，展現社會大眾對事件的不捨與支持。





新北割頸案捐款湧千萬達標！楊父致謝「籲1事」全網淚目：善良又溫柔的人

楊學生的父母透過臉書發表聲明，對各界表達最深的感謝，同時也呼籲民眾暫停捐款，留給其他更需要幫助的人。（圖／翻攝自臉書粉專《孩想陪你長大聯盟》）

面對外界的關懷與愛心，楊學生的父母隨後透過臉書發表聲明，坦言看到捐款數字既驚訝又震撼，並對各界表達最深的感謝，同時也呼籲民眾暫停捐款，表示目前援助已足夠，希望大家能將資源留給其他更需要幫助的人，「在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助」。這番話讓不少網友動容，紛紛留言「那不是善款，是心意」、「我們希望這筆錢除了能幫助楊家，也可以幫楊小弟照顧他所掛念的姐姐」、「微薄之力，希望能幫上忙！」、「善良又溫柔的人，加油繼續支持你們」。

新北割頸案捐款湧千萬達標！楊父致謝「籲1事」全網淚目：善良又溫柔的人

楊父情緒激動痛批制度明顯偏袒犯罪者「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷」。（圖／民視新聞）

回顧整起事件，案發於2023年12月25日中午，林女至楊男班級找人時用力甩門，楊男出於勸導制止其破壞公物，林女隨即前往找乾哥郭男要他幫忙出氣。郭男在校園走廊抓住楊男衣領，持彈簧刀由上而下揮刺、亂捅，林女則在旁喊「給他死」，造成楊男頸部、胸部等7處刀傷，傷口深入心臟、腎臟，背部傷口最深達8公分。期間雖有學生試圖制止，郭男仍持刀揮舞，甚至在楊男倒地昏迷後，仍上前繼續攻擊，最後楊男傷重不治。案件經審理後，一審分別判處郭姓乾哥9年、林姓乾妹8年徒刑，引發家屬與社會質疑刑度過輕。高等法院於今年12月23日撤銷原判，改判兩人分別入獄12年與11年，儘管刑期拉長，仍與家屬期待存在落差，楊父也在鏡頭前哽咽表示，難以接受司法結果。

