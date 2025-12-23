校園割頸案「乾哥乾妹分判12年11年」 家屬崩潰怒罵法官

2023年12月25日中午，新北市某國中發生震驚社會的校園割頸命案。事件起因於林姓女學生在午休時間到隔壁班找人，用力甩門的行為遭楊姓男學生制止，林女心生不滿，隨即找來同校的郭姓乾哥為她出氣。

根據法院調查，林女向郭男求援後，在走廊上對楊生撂話要他滾出來，並喝令郭男給他死。郭男隨即抓住楊生衣領，持預藏的彈簧刀由上而下猛刺楊生頸部、胸部等要害共7至10刀，傷口深入心臟、腎臟，背部傷口最深達8公分。期間有同學試圖制止，林女還喝斥圍觀同學滾開，郭男則持刀揮舞威嚇。楊生倒地昏迷後，郭男仍上前繼續攻擊。楊生經緊急送醫搶救，使用葉克膜一度恢復呼吸心跳，最終仍宣告不治。

新北地方法院去年9月一審判決，認定兩人涉犯殺人罪，但考量未成年減刑要件，判處郭男9年、林女8年有期徒刑。審理過程中，郭男律師辯稱當事人只是打架擔心打輸才持刀，並非有殺人故意。林女律師則主張當事人僅想討公道，屬常見校園衝突。然而郭男曾表示刀子不知道怎麼飛進來，林女聲稱有去阻止但無效，兩人在法庭上的態度被形容為吊兒郎當，看不出悔意。

高等法院歷時近一年審理，期間歷經換股及法官年度調動，已更換第三組法官。今天上午9時30分宣判，改判郭男12年、林女11年徒刑。死者家屬聽判後當庭崩潰，楊姓男學生母親大聲痛罵法官，質問要把加害者送教化輔導，誰來修復他們的傷痛。楊父則氣到哭泣腿軟。家屬曾在審理期間請求法官至少判30年，更希望能判無期徒刑或死刑。

民事賠償部分，新北地院判決郭男、林女及其父母須連帶賠償死者父母扶養費分別為203萬餘元、234萬餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元。法院認定林女父母對女兒在校抽菸、蹺課、不穿制服等行為束手無策，未善盡教養之責，因此也須負賠償責任。全案仍可上訴。

