校園割頸案 要多少傷亡才重視 教團促編專責預算

新北市某國中112年發生校園割頸案，二審台灣高等法院23日將凶嫌郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，死者家屬哭訴台灣司法已死。圖右為楊姓死者母親。（杜宜諳攝）

新北市楊姓國中生於前年耶誕節在校園內遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院於23日判決郭12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。楊姓少年家長哭訴台灣司法已死；全國教育產業總工會批評，這是整個教育行政體系長期放任校園安全制度空轉的結果，呼籲教育部立即編列專責校園安全預算，保護師生安全。

近來校園安全事件頻傳，除了屏東市傳出遊民持刀闖入正值運動會的仁愛國小校園內，台北市更有某國小學生持剪刀、鐵尺恐嚇同學。

廣告 廣告

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部在《校園安全檢查操作手冊》的安全檢查設備當中，竟仍不見安檢門、金屬探測器，只看到錄影設備、檢查籃（袋）、保管登記簿。且教師並無執法權，搜查特定學生時，如果學生出現抵抗或攻擊行為，又該如何自保？而校園作為開放空間，任何人都可以進入，讓學童與教職員均暴露在不可預測的危險之中。

林蕙蓉認為，這是整個教育行政體系長期放任校園安全「制度空轉」的必然結果。校安通報機制、高風險學生輔導、危險物品管制，教育部從未提供足夠人力、設備與預算，讓學校得以真正落實。而第一線教師被迫兼任門禁、巡查與危機處理角色，卻在發生事故時，反而成為被究責的對象，反觀教育部一再以「沒有經費」回應校園安全訴求，形同向社會宣告：孩子的安全，可以再等等。

「校園內要多少傷亡，教育部才願意重視？」林蕙蓉呼籲，教育部應立即編列專責校園安全預算，依學校學生人數設置足額專業輔導管教及安全人力，建立有效的危險物品管制與高風險學生橫向通報機制，停止將校園安全責任推卸給學校與教師個人承擔。