校園午餐團膳稽查 牆壁發霉、紗窗破洞 3業者最高挨罰12萬

食藥署聯合地方衛生局執行「校園午餐團膳業者稽查專案」，去年9月到12月共查核283家次，其中3家GHP複查不合格，依《食安法》分別裁處8到12萬元。（圖／食藥署）

中小學生吃得安心！食藥署聯合地方衛生局執行「校園午餐團膳業者稽查專案」，去年9月到12月共查核283家次，其中3家GHP複查不合格，包括牆面、地面、天花板未保持清潔，甚至有大片發霉，還有紗窗破損情形，分別遭裁處8到12萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，於114年9月至12月執行第二階段，共查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，及查核豬肉原產地標示263件。除3家業者GHP複查不合格，已由衛生局依法處辦外，其餘均符合規定。

新竹縣泰和食品有限公司GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失，未完成改善，違反《食安法》遭裁處12萬元。

台南市卡多利亞食品股份有限公司GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有作業區牆面、天花板不潔；紗窗不潔或破損；層架鏽蝕；燈具損壞未更新等缺失，未完成改善，違反《食安法》遭裁處8萬元。

台南市頂旺團膳便當工廠GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有部分牆面、天花板不潔；紗窗不潔；出風口不潔；盛裝餐食的器具凹損不潔等缺失，未完成改善，違反《食安法》遭裁處8萬元。

抽驗與標示查核部分，本次共抽驗274件午餐成品與半成品，依食品中微生物衛生標準與食品添加物使用規定檢驗；以及抽驗70件豬肉原料檢驗乙型受體素，結果皆符合規定。另針對校園午餐所使用之豬肉原料原產地資訊揭露，共查核263件，結果亦皆合格。

