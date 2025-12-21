校園唱一半女學生上台熱舞！男歌手擺臭臉不唱了 事後拍片道歉挨罵：EQ低還自以為大氣

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

受年輕人喜愛的新生代歌手王ADEN，日前到桃園一所高中表演時，突然有一名女學生衝上台大跳他的舞蹈，他唱了幾句後竟擺臭臉，甚至蹲在一旁不唱了，場面瞬間尷尬。他事後在社群發影片解釋當時準備大跳這首歌，卻因同學衝上來被影響到，決定補上完整舞蹈給同學，也希望大家不要在網路上罵同學。不過網友對此不買單，認為他臨場反應不夠專業、EQ有問題，退粉不斷。

王ADEN日前到桃園一所高中表演時，一名女學生上台大跳他的舞蹈，他竟擺臭臉蹲在一旁不唱了。（圖／王ADEN IG）

王ADEN當時受邀到桃園某高中的耶誕校園演唱會表演，當天學生們集結在超場看演唱會，當他唱到最後一首歌時，一名女學生被老師拱上台，大跳他這首歌的舞蹈要與他熱舞，沒想到他竟停止舞蹈，之後又唱了幾句後，竟直接擺臭臉，還蹲在一旁不唱了，讓女學生一個人熱舞，場面瞬間尷尬。

廣告 廣告

對此，王ADEN昨（20）日在IG發影片解釋，當天因為下雨的關係，前面的表演沒有大跳，原本在最後這一首歌打算「大跳」把氣氛拉到最高點，「但同學衝上來，我就被影響到了」。他在影片中表示，「應該把該給同學的最後一段舞給同學」，因此補上了一段舞蹈，並要大家不要在網路上罵同學難聽的話，強調「人都會有超興奮的時候我理解，能讓各位跟著起舞也是我的夢想，大家一起從意外中學習嘍」，最後還曬出女同學道歉私訊，並傳了一段語音給女同學：「其實你跳得很不錯沒關係，Love you。」

不過不少網友看傻眼，「只有我覺得他在帶風向罵那個女同學嗎？」、「賭氣不表演最後拍影片補給大家然後再叫大家不要去罵妹妹…嗯…」、「EQ超級低還自以為大氣」、「應變能力處理事情危機不是很好，對表演者來說：真的不專業」、「老實說你也不是什麼咖，你怎麼敢這樣擺臉色呀」、「這件事情後續的處理，我真的不覺得你有到暖男或者是很高EQ的等級」、「她應該是很愛自己的偶像，然後把舞練得這麼好。如果是我，我應該會馬上脫粉」、「希望那個女同學可以撐過這次被公審的與論壓力」。

更多FTNN新聞網報導

美魔女教唱天后生日開唱！白冰冰到場力挺 變「人形立牌」成拍照會

MyVideo年末大片一次看！《劇場版鏈鋸人蕾潔篇》全球票房破48億 艾瑪史東為戲剃光長髮

被不肖人士冒名詐騙！《小姐不熙娣》爆假徵人、騙個資 官方急發聲...受害案例曝光

