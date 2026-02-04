校園喋血！法國14歲學生狠砍美術老師3刀 傷勢嚴重情況危急

法國再傳校園喋血事件。南部一所中學的14歲學生持刀刺傷美術老師，60歲的老師傷勢嚴重，目前情況危急。檢察官表示，這名學生至少刺了老師3刀，隨後因涉嫌謀殺未遂被捕。

法國南部一所中學驚傳學生持刀刺傷老師的暴力事件。（圖／路透）

這起事件發生在當地時間3日，地點在薩納里濱海鎮的拉吉夏爾德中學。圖盧茲市檢察官拉斐爾巴朗表示，「我們只知道這名學生最近與這位老師關係緊張，他對老師懷恨在心。」他補充說，目前尚無證據顯示此案與宗教或政治有關。

法國教育部長傑佛雷（Edouard Geffray）已前往事發地點了解狀況，他透過X平台發文表示，「我首先向受害者、她的家人以及整個教育界致以慰問，我與他們一樣深感震驚。」而法國總統馬克宏也正密切關注這位教師的狀況。

據法新社報導稱，法國近期發生了一系列校園暴力事件。

去年6月，一名14歲的男學生在被搜索書包時，突然持刀刺死一名31歲的助教。今年4月的另一起案件中，一名學生在西部城市南特持刀行兇，造成一名女生死亡，多名學生受傷。

許多教育工作者表示，他們至今仍經常想起在課堂上無辜慘死的歷史老師帕蒂（Samuel Paty），他在 2020 年向學生展示了先知穆罕默德的漫畫後，遭一名激進的年輕人斬首。

