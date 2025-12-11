校園喋血！美肯塔基大學爆槍擊 學生家長開槍釀1死1重傷

美國肯塔基州立大學法蘭克福校區當地時間9日發生一起槍擊事件，導致一名19歲的學生喪生，另一名學生身受重傷。槍手當場被逮捕，其身份竟是該校的學生家長。

美國肯塔基大學驚傳槍響，釀1死1重傷。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，法蘭克福警察局稱，9日下午3點35分左右，他們接到報警稱校園內出現襲擊事件，校方表示，校園一度被封鎖。2名學生中彈送醫，其中1名19歲的學生福克斯（De'Jon Fox）不幸罹難，另一名學生重傷。

槍擊發生後，槍手在現場遭到逮捕，當地警長特雷西在10日的記者會上表示，槍手為來自印第安納州埃文斯維爾的巴德（Jacob Lee Bard），是肯塔基州立大學學生的家長，目前被控謀殺和一級攻擊罪。

廣告 廣告

肯塔基州州長安迪貝希爾和特雷西稱這起槍擊事件為一起單獨事件，並非大規模槍擊或隨機事件。目前槍手的作案動機還不清楚。

這已經是肯塔基州立大學今年發生的第二起槍擊事件。今年8月，在宿舍大樓附近也發生過槍擊案，當時一輛汽車向一群在校園內行走的人群開槍，造成2名學生中槍。

延伸閱讀

中日僵局難回頭？日媒專訪陸學者示警：激似「甲午戰爭前夕」

直戳核心！陸外交部：高市早苗的態度「完全沒辦法對話」

中俄聯合巡航引日方關切！陸外交部酸：大驚小怪、對號入座