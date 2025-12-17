校園國際化表現獲肯定 義大獲境外生輔導績優學校

義守大學目前約有1500位外籍生，校園如同一個小型聯合國

在全國上百所大專校院中，今年僅有四所學校獲選為境外學生輔導績優學校，義守大學名列其中，另外在教育部及僑委會頒布的各項境外生輔導個人獎項中，義守大學一舉囊括境外生輔導績優人員、境外生輔導資深人員及僑生輔導績優人員等全部獎項，締造罕見的大滿貫紀錄。

其中尤為難得的是，全國僅60位入選的績優與資深輔導人員名單中，義守大學即占4席，成為今年度最受矚目的焦點。