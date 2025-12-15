校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

環境部15日預告修法，規範可直接餵飼豬隻的廚餘。圖為環境部長彭啓明。（鄧博仁攝）

行政院拍板116年全面禁止廚餘養豬，農業部擬在未來1年推動全國廚餘養豬場轉型為飼料場，部分豬農不滿決策，已停止載運廚餘，加上清運量能不足，團膳業者抱怨目前每噸廚餘清運價格已破萬元，立委擔憂業者難以負擔，最後瘦了孩子的營養午餐。環境部已預告修法將校園團膳廚餘納為可直接餵飼豬隻的廚餘。

民眾黨立委陳昭姿昨則指出，現在乙級廢棄物清除業者報價廚餘清運費每噸1.3至1.4萬，與環境部預期每噸8000元差距甚大，環境部要如何處理？希望到最後不要瘦了小孩的營養午餐。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，乙清業者報價高昂，難以承擔，若自行載運廚餘至焚化廠，需排隊3至4小時，回到中央廚房已晚上7時後，車輛還需消毒、清洗，造成很大困擾，實在不想因為廚餘處理費用問題，導致營養午餐品質下降，盼政府重視。

中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會副理事長曾育淵解釋，現在產業招人不易，加上廚餘去化管道少，清運量能有限，如今部分豬農不收廚餘，清運需求上升，價格自然變高，若廚餘去化設施量能未能如期提升，價格恐難下降。

看守台灣協會祕書長謝和霖則擔憂，清運廚餘成本增加，恐有業者為了省事亂倒，導致廚餘被野豬、老鼠吃掉，釀傳播豬瘟風險。

農業部長陳駿季則表示，農業部將參考日本Eco Feed經驗，使用來源穩定及單純的料源類別，積極開發適合國內使用廚餘飼料化產品，並協助現行共同蒸煮場所朝堆肥化、能源化及飼料化轉型發展，預計3年內達成廚餘飼料化目標。

環境部昨預告修法，規範可直接餵飼豬隻的廚餘，限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，家戶廚餘則不得養豬，預告期僅3天。