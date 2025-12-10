校園墜樓一個月4死傷！ 同校19天內師生雙亡

新竹縣某國中12月8日下午發生國三男學生墜樓事件，該生在第6節課時向老師表示要前往廁所，隨後校內傳出巨大聲響，男學生從高處墜落，緊急送醫搶救後仍宣告不治。這起事件距離同校11月20日女教師墜樓身亡僅相隔19天。

據了解，11月20日墜樓的資深女教師曾向新竹縣政府投訴遭遇職場霸凌。事發前校方接獲其「不當管教」與「上課遲到」的投訴，調查後認定情況屬實，於11月初將其調整為行政職務，希望減輕壓力，不料仍發生憾事。校方在11月30日舉行送煞儀式，從學校出發經東西向快速道路前往芎林，希望讓師生安心，但8天後又發生學生墜樓案。

桃竹苗地區近期校園墜樓事件頻傳。苗栗縣某中學11月中旬與12月初接連有國中、高中女學生墜樓死亡，桃園市某中學11月底有男學生墜樓重傷。短時間內發生多起案件，引發社會高度關注。

國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖表示，同一學校短期內發生2起墜樓意外在台灣極為罕見。他分析青少年蓄意自我傷害原因，以情感問題為主，其次為課業負擔、家長或自身要求過高，網路霸凌與校內霸凌也會加劇負面情緒。他強調墜樓是最決絕的行為，因為「非死即殘」，完全不留後路。

陳宗聖指出，15至24歲年輕族群主動打電話求助比率最低，但透過文字協談的占比超過7成。生命線目前每天下午1點到隔天凌晨1點提供文字協談窗口，先由AI提出7個問題過濾，再由專業志工接手協談。

針對新竹縣國中兩起事件，校方強調為獨立事件並無直接關聯，已啟動校園危機處理與心理輔導機制，由校內輔導處、專業心理師及外部資源共同進駐，對師生進行心理支持與關懷。後續將檢視校園安全機制與行政流程，研擬改善方案。

苗栗縣政府高度重視，縣長鍾東錦親自到校為學生加油打氣。學生輔導諮商中心主任許明峯表示，輔諮中心已加強派員安撫關懷，篩尋高風險對象，連日來都有社工師、心理師進駐學校。下週將引進外聘專家督導長期進駐校內，協助輔導工作，關懷對象除學生也包括教師，並擴及全縣學校。

專家建議學校應將求助管道清晰化、便利化，在宿舍、教室公佈欄張貼生命線24小時專線1995、張老師專線1980、衛福部安心專線1925，讓學生知道隨時有保密的求助管道。同時應將教職員納入關懷範圍，提供支持資源。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

