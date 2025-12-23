校園安心關懷機制啟動

因應近日國內重大社會事件引發學生不安情緒，基隆市教育處啟動校園安心關懷與安全宣導機制。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

因應近日國內重大社會事件引發學生不安情緒，基隆市政府教育處啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓，維護校園學習秩序。

教育處表示，為積極協助孩子們正向心理，已於二十二日由輔導諮商中心入校，在碇內國小辦理「安心入班宣導」示範教學，作為各校依實際需求推動相關關懷作為之參考，示範教學於第二節課針對六年級學生進行關懷引導，由輔導諮商中心專業人員與學校專任輔導教師共同執行，透過溫和引導協助學生穩定情緒。

同時，警察局加強校園周邊安全勤務，並由少年警察隊督導執行。教育處亦提醒各校以不渲染事件細節為原則，於適當時機宣導遇到危險時牢記「呼救、離開、求助」三步驟，提高警覺、遠離危險並即時求助。

教育處並請各級學校持續關懷學生情緒狀況，留意學生行為與心理反應，對有焦慮或不安情形者適時關心與陪伴；如有進一步需求，請依規定通報以銜接專業輔導資源。同時加強校園巡查與門禁管理，發現異常即時通報，共同維護校園安全。