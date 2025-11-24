校園宗教爭議再現！德州《十誡》海報將撤 奧地利擬禁頭巾

圖／shutterstock達志影像

美國德州強制公立學校張貼《十誡》的法案引發法律戰，聯邦法院最終裁定其違憲，命令學區12月底前撤下海報，維護政教分離原則。與此同時，歐洲奧地利也正陷入教育與宗教的爭議，政府計劃禁止未滿十四歲的女孩在校園佩戴頭巾。奧地利支持者認為這是保護兒童免受壓迫的必要措施，但反對聲浪認為此舉侵犯宗教自由，這場爭議持續考驗國家在多元文化下的憲法界線。

美國德州的公立學校裡，教室、走廊的牆壁上，除了隨處可見的活動海報與地圖，現在又多了一個新的、顯眼的物件：一張張印有《十誡》條文的海報。面對這種情形，有教師選擇採取行動，將保障政教分離的憲法條文與這份宗教文本並列。

前德州教師 塞萬提斯：「這是《美國憲法第一修正案》的海報，我把其中一張貼在我教室裡《十誡》海報的旁邊。」

這一切都源於德州今年六月新頒布的一項法律，它強制要求每一間公立學校教室都必須張貼這些經文內容。然而這項措施一經推出，便迅速在教育界掀起反彈，許多教師和家長深感不安，認為政府不應利用校園環境，將特定宗教信仰強加於學生身上。

前德州教師 塞萬提斯：「我的宗教信仰和精神選擇是我自己的決定，其他人也應該有自由去做自己的選擇，而不被他人的意志所強迫。」

法案的支持者則堅定地為這項法律辯護。他們認為，展示《十誡》並不是為了傳播宗教，而是強調構成社會基礎的道德和歷史傳統，將其視為可供年輕一代參考的重要行為標準。

海報捐贈者 利奇帝：「我們並沒有強迫任何人遵循特定的規範。這些只是很好的生活準則，也是我們國家歷史發展過程中的重要指引。」

不過，這場爭議很快就延伸到法律層面，反對法案的團體直接將此案告上聯邦法院。經過審理，法院十八日裁定強制展示《十誡》的行為違憲，並命令當地十多個學區，必須在今年十二月前全面撤下海報。

美國公民自由聯盟德州分部律師 肯普夫：「對於那些希望維護自身宗教自由、免於政府干涉的德州家庭來說，這是又一場勝利。也再次證明，德州的《十誡》法案是違憲的。」

而關於學校教育是否應涉及宗教的爭論，也不只發生在美國。跨越大西洋，在歐洲的奧地利，當地同樣面臨一場關於信仰表達與校園界線的爭執，政府計劃推動新法案，禁止所有未滿十四歲的女孩在學校佩戴頭巾。

奧地利融合事務部長 普拉科姆：「對一名11歲的女孩來說，戴上頭巾就是，也始終都是壓迫的象徵。作為聯邦政府，我們希望保護女孩，讓她們能夠自由、公開、自主地成長。」

奧地利NEOS黨團主席 謝帝：「這項新法十分明確，尤其是經過審查全面修訂後的版本，它明確針對不同年齡段、有科學依據，並配有完整的輔助措施。」

奧地利當地的教育界人士普遍支持這項禁令。他們認為，頭巾的出現帶有宗教意味，可能在校園中造成同儕壓力或隱性歧視，與自由社會所強調的平等精神相互矛盾。

中學校長 克拉爾：「頭巾並不只是一塊布料，而是伊斯蘭教義的一部分，它要求所有人的妻子和女兒佩戴遮蓋自己，以便讓人一眼認出其宗教身分，進而受到尊重。可同時，這也意味著不戴頭巾的人不一定會被同樣對待。而這種不平等，在一個自由的國家是不能被接受的。」

儘管這項禁令曾在五年前被憲法法院推翻，奧地利政府依然主張，這是保護年輕女孩免受過早宗教規訓的重要措施。這項具爭議性的立法草案預計將在下個月提交國民議會表決，而圍繞教育、兒童權利以及國家世俗化的辯論，也將隨之在社會引發進一步討論。

