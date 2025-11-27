校園宿舍新方案！教育部補助5萬推「婚育房」 外籍生也能拖家帶口住校

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

為了強化對跨區就學的研究生、博士生及訪問學者的支持，教育部近期推動大專校院增設「婚育房」，每間提供5萬元補助，鼓勵各校改建宿舍、打造更友善的家庭型房型。教育部長鄭英耀今（27）日表示，從大學部到研究所，跨縣市求學相當普遍，但傳統宿舍多以單身學生為設計核心，忽略有家庭需求的族群，因此希望透過補助改善。

教育部近期推動大專校院增設「婚育房」，每間提供5萬元補助，鼓勵各校改建宿舍、打造更友善的家庭型房型。（圖源Googlemap）

教育部於14日修正「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」，明訂學校若增設至少一間「友善婚育房」，即可獲得5萬元獎勵金。鄭英耀今天赴立法院教育及文化委員會前受訪時說明，近年台灣高教國際化腳步加快，各大專院校吸引不少海外訪問學者、交換生與博士生來台，有些更是「一家大小」同行，部分學校的外籍博士生比例甚至超過一成。

他指出，以往宿舍規劃多針對單身學生或單一性別配置，無法滿足家庭型入住需求。教育部推動婚育房的目的，是提供更完善的生活支持，也有助提升國際學者與外籍學生在台期間的研究與交流效益。

鄭英耀強調，未來婚育房的數量將持續增加，無論是既有宿舍改建或興建新館，教育部都會提供經費協助，與各校共同打造更友善、多元的校園居住環境。

