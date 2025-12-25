校園小霸王 藍提案設轉介教育

為了校園安全是否應將「小霸王」強制轉介專責學校引起討論。圖為民眾去年在教育部前陳情，質疑校園安全網破了。（本報資料照片）

校園暴力與師生安全備受社會關注，國民黨立委葉元之提案《國民轉介教育條例》，盼設置「安心上學」專法，將對經過評估具高風險、須轉換學習環境的學生，強制轉介至專責學校，讓原校師生得以喘息，避免校園悲劇再度發生。但綠營認為，將孩子分成正常與不正常，是貼標籤，甚至可能導致孩童與主流社會愈走愈遠。

葉元之指出，學生毆打教師、傷害同學事件頻傳，第一線教師逐漸喪失管教空間，甚至「不敢管」，部分校園小霸王甚至以被處分次數為榮，現行制度下，即使學生有攻擊行為，學校仍須讓其留在原班級，迫使受害者與加害者共處一室，制度明顯失衡。

葉提出的《國民轉介教育條例》，凡攜帶危險器械、長期嚴重霸凌或對師生施暴且輔導無效者，經專家會議評估確有必要轉換學習環境，即應強制進入「轉介教育學校」接受教育。

他強調，轉介教育學校並非放棄這些學生，而是提供更適合的學習場域，由中央主管機關編列預算，各縣市至少設立1所轉介教育學校，並配置心理師、社工師及生活輔導員等專業人力；也可與民間團體合作辦學，例如人本基金會一向主張沒有教不會的學生，政府若能委託相關團體設立轉介教育學校，或可為高風險學生提供更合適的教育模式。

民眾黨立委林國成建議，霸凌問題不僅是學生價值觀偏差與習性問題，家長及監護者也應接受輔導，建議有配套措施要求家長同時接受親子教育，肩負起家庭教育責任。

民進黨立委張雅琳則表示，教育部這幾年已投入很多心力在中介教育，的確可再檢討做法，但葉元之主張另立「中介學校」專法，等於貼了一張負面標籤，孩子更容易被邊緣化，也更可能偏差發展。