校園屢傳霸凌！陳培瑜要求「落實家庭教育」網罵翻：全改自學好了

近期連續發生教師疑因不堪學生霸凌輕生，以及教師遭家長投訴、校方壓迫爭議，以及校園霸凌題材韓劇熱播，引起社群平台熱議教育崩壞問題，綠委陳培瑜今（12）日質詢提出解方包括「落實家庭教育」，又遭網友質疑。

民進黨立委陳培瑜資料照。（圖／中天新聞）

陳培瑜臉書12日發文：「近期發生教師墜樓輕生事件，加上校園濫訴、校事會議等案件頻傳，以及韓國影集《鐵拳教育》引發教育現場的廣泛討論，讓許多第一線教師對於現行制度的無力感與挫折感再次浮上檯面。這段時間以來，我也持續收到許多教師的陳情與意見。無論是全教總、全教產、代理暨代課教師產業工會以及其他教師團體，都不斷呼籲教育部與國教署正視基層教師面臨的困境，積極推動制度改革。」

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陳培瑜稱：「今天，我在立法院教育及文化委員會質詢教育部與國教署時，也提出四大政策解方，希望教育部、國教署予以落實：一、落實家庭教育；二、成立第三方專責機構；三、建立教師職業安全指引；四、推動教師離線權。在質詢的最後，我也再次向教育部與國教署喊話，希望他們可以正視基層教師的聲音，更應抱持大破大立的精神，做好教育制度的改革。」

陳培瑜貼文下方留言。（圖／翻攝陳培瑜臉書）

但陳培瑜發文下方留言湧入許多網友批評：「拜託『落實家庭教育』這方面不要再叫老師去研習了」、「落實家庭教育：空話，家庭教育就是回家後的事，如何落實？如何檢驗？成立第三方專責機構：校事會議就是第三方阿，專門搞死老師的第三方。建立教師職業安全指引：要徵文？做小冊子？辦研習？推動教師離線權：離線權？搞個新名詞呼攏？」、「老師現在要多研習家庭教育、自殺防治、正向管教研習…反正解決方法就是要老師去研習，然後再辦個作文比賽」、「只會講不會做，出一張嘴巴最好了，不是嗎？到現在也沒看到改變，一樣惡性循環呀！」、「全部改為自學好了！既然國家沒有辦法好好的辦教育的話！既然如此無解的話！」、「罪魁禍首就是民進黨跟人本！現在在這裡貓哭老鼠假慈悲」

陳培瑜貼文下方留言。（圖／翻攝陳培瑜臉書）

還有許多網友留言喊話：「請教育部還給家長和老師管教孩童的正當權力（管教工具）吧！」、「現在就是家長權力過大，基層教師一直被打壓。不懂為什麼要有校事會議！有些正式老師一直被迫害！當然會有老師想不開呀！」、「大概很多老師會希望台灣也有『教權局』這樣的單位！！」、「成立鐵拳教權部嗎？那就太好了。家庭教育是誰教？鐵拳部好嗎？」

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