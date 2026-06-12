校園屢傳霸凌！陳培瑜要求「落實家庭教育」網罵翻：全改自學好了
近期連續發生教師疑因不堪學生霸凌輕生，以及教師遭家長投訴、校方壓迫爭議，以及校園霸凌題材韓劇熱播，引起社群平台熱議教育崩壞問題，綠委陳培瑜今（12）日質詢提出解方包括「落實家庭教育」，又遭網友質疑。
陳培瑜臉書12日發文：「近期發生教師墜樓輕生事件，加上校園濫訴、校事會議等案件頻傳，以及韓國影集《鐵拳教育》引發教育現場的廣泛討論，讓許多第一線教師對於現行制度的無力感與挫折感再次浮上檯面。這段時間以來，我也持續收到許多教師的陳情與意見。無論是全教總、全教產、代理暨代課教師產業工會以及其他教師團體，都不斷呼籲教育部與國教署正視基層教師面臨的困境，積極推動制度改革。」
陳培瑜稱：「今天，我在立法院教育及文化委員會質詢教育部與國教署時，也提出四大政策解方，希望教育部、國教署予以落實：一、落實家庭教育；二、成立第三方專責機構；三、建立教師職業安全指引；四、推動教師離線權。在質詢的最後，我也再次向教育部與國教署喊話，希望他們可以正視基層教師的聲音，更應抱持大破大立的精神，做好教育制度的改革。」
但陳培瑜發文下方留言湧入許多網友批評：「拜託『落實家庭教育』這方面不要再叫老師去研習了」、「落實家庭教育：空話，家庭教育就是回家後的事，如何落實？如何檢驗？成立第三方專責機構：校事會議就是第三方阿，專門搞死老師的第三方。建立教師職業安全指引：要徵文？做小冊子？辦研習？推動教師離線權：離線權？搞個新名詞呼攏？」、「老師現在要多研習家庭教育、自殺防治、正向管教研習…反正解決方法就是要老師去研習，然後再辦個作文比賽」、「只會講不會做，出一張嘴巴最好了，不是嗎？到現在也沒看到改變，一樣惡性循環呀！」、「全部改為自學好了！既然國家沒有辦法好好的辦教育的話！既然如此無解的話！」、「罪魁禍首就是民進黨跟人本！現在在這裡貓哭老鼠假慈悲」
還有許多網友留言喊話：「請教育部還給家長和老師管教孩童的正當權力（管教工具）吧！」、「現在就是家長權力過大，基層教師一直被打壓。不懂為什麼要有校事會議！有些正式老師一直被迫害！當然會有老師想不開呀！」、「大概很多老師會希望台灣也有『教權局』這樣的單位！！」、「成立鐵拳教權部嗎？那就太好了。家庭教育是誰教？鐵拳部好嗎？」
更多中天新聞網報導
花蓮、金門、連江3超級艱困選區人選未定 陳培瑜：選對會工作還沒結束
鄭朝方點頭了！民進黨選對會一致通過 賴清德將親授競選披帶
被控刪凍預算配合統戰 柯志恩提數據打臉：綠凍1.7億更多
其他人也在看
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
台新新光金首場股東會 吳東亮看今年樂觀
[NOWNEWS今日新聞]台新新光金控今（12）日召開股東會，這也是合併後首場股東會，由董事長吳東亮親自主持，他也再次向股東致上最深感謝及敬意，強調台新新光金去（2025）年7月24日正式完成合併，總...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...
藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用
即時中心／温芸萱、黃彥翔報導今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。
安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV
【記者林丞偉／台北報導】金曲歌后A-Lin今年接下第37屆金曲獎典禮主持棒，正在備戰的她，搶「鮮」推出新歌《一個人》，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂，MV女主角更是驚喜邀來婚後淡出螢光幕10年的戲劇女神安以軒。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
劉亦菲超仙原名曝光「原本不姓劉」！滿門菁英家世太驚人 網嘆：根本小說女主角
「神仙姐姐」劉亦菲近期因為家世背景再度掀起熱議。不同於演藝圈多數藝人，她是名副其實的滿門菁英，祖輩與父母都在頂尖領域卓有建樹，且四人都擁有個人百科詞條，家族底蘊相當深厚。
魏哲家出席屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德：水電、土地、人才都不缺
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長暨總裁魏哲家及7家廠商董事長或總經理及縣長周春米等人都親自出席。賴清德表示，今天動土有重大的意義，不但屏東迎來了半導體產業鏈，對台灣整體發展有莫大助益，更是代表台積電深耕台灣的決心。賴總統並強調，產業需要的水、電、土地、人才不