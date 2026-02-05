校園工程嚴把關 教育局外聘督導

校園工程落實三級品管，教育局組團現場勘查九分子國中小的新建校舍工程。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

為確保校園工程施工品質與使用安全，市府教育局持續推動校園工程督導機制，邀集具不同專業背景與實務經驗之外聘督導委員進場查核，提出具體改善建議，協助學校精進工項與管理。

教育局長鄭新輝指出，從一０九年至一一四年，重建校舍達二十三棟，經費逾十六億七千萬元，且校園建築使用年限長、工程介面複雜，更需要以制度化方式降低風險。教育局以工程督導結合三級品管，協助學校督導廠商落實一級品管，輔導學校辦理二級品管的工程督導，並配合市府及中央主管機關三級品管查核，針對施工品質、工地安全、材料與工法、現場管理及使用需求等面向提出改善要求及建議，以確保品質符合要求。

教育局補充，外聘工程督導委員就現場動線安全、施工圍籬與警示、工序銜接、材料檢驗、品質檢驗及缺失改善等，均提出具體可行建議，並請學校與廠商依期限完成改善回復，以確保後續施工品質穩定、工程如期推進，並兼顧學校及幼兒園使用安全與教學需求；未來將持續依工程性質與工期規劃組成督導小組，擴大辦理校園工程督導與查核頻率，並持續精進工地安全管理、品質檢驗及缺失追蹤機制。