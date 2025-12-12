校園廚餘11月日減1.5公噸

教育局推動校園廚餘減量運動成效卓著，每日平均廚餘量降幅達一成八八，大減超過一點五公噸。 （記者林雪娟攝）

教育局十一月起全面啟動「校園廚餘減量運動」，同步推動菜單調整、精準掌握供餐量、強化用餐教育及落實廚餘瀝水等多面向策略，並檢視廚餘秤重紀錄、供餐流程與調節機制，協助學校分析前後數據、找出高廢棄率食材與改善方向；推動一個月，整體成果顯著，每日平均廚餘量降幅達一成八八，大減超過一點五公噸。

市府說，廚餘減量除落實環境永續，更影響孩子每日營養品質與飲食習慣，廚餘減量並非要學生少吃，而是以更貼近孩子口味與食量的菜單設計與供餐方式，讓學生「吃得飽、吃得好、吃得健康」。

教育局指出，以十月底各校回報的每日八千一百公斤廚餘量為基準，教育局原訂三個月降低百分之八目標，各校積極投入，十一月每日平均廚餘已降至六千五百七十公斤，降幅達一成八八；學生人均廚餘量也由六十克下降至四十八克，菜色接受度明顯提升，希望透過時育教育、課程與供應制度的長期改善工程，讓「珍食惜食」成為校園文化。

新南國小由營養師帶領校內小幫手，每日記錄各班廚餘量，協助調整菜單與備餐分量，建立「班級供應量調節表」透過調整烹煮方式，將食材改為塊狀、絲狀等更易入口，提升學生接受度。新民國小採行「班際支援制度」，調整供餐量並針對部分蔬菜酌減克數及烹調，研發外觀繽紛、提升食慾的創意料理，如散壽司飯等，成功吸引學生主動進食。

教育局說，透過營養師重新調整菜單、降低高廢棄率食材比例、優化烹調方式、落實瀝水減重及提升學生食慾與食用率等多項措施整合推動，即時掌握食量與供應量，讓供餐更精準，也將成為全市推動廚餘減量的重要借鏡。