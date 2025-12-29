校園成了秀場？「網紅老師」都做這1事她傻眼 一票教師氣炸：譁眾取寵

生活中心／王文承報導

一名女子指出，近年來不少無證照的網紅老師大舉進入中小學校園，吸引大量學生粉絲，但其中不少人只是譁眾取寵、缺乏真材實料，教沒多久就轉向團購、接業配，留下被學生嫌棄「無聊」、卻真正熱心於教學的老師獨自撐場。（示意圖／翻攝自Pixabay）

隨著科技日新月異、短影音平台崛起，越來越多人透過網路行銷推廣自己，甚至連原本作育英才的教師，也開始投入網紅化的浪潮。一名女子指出，近年來不少無證照的網紅老師大舉進入中小學校園，吸引大量學生粉絲，但其中不少人只是譁眾取寵、缺乏真材實料，教沒多久就轉向團購、接業配，留下被學生嫌棄「無聊」、卻真正熱心於教學的老師獨自撐場，貼文曝光後，引發許多教師強烈共鳴。

網紅老師都做這1事她傻眼 一票教師氣炸



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，因為近年出現教師荒，不少無證老師進入校園，將教學視為吸引流量的手段，從偶爾分享上課片段，到幾乎天天錄製課堂影片。這類老師因為說話有趣、福利多，成功吸引不少中小學生關注與追捧，但實際上卻常流於表演，甚至連國文都會寫錯字。這些「網紅老師」往往教不久，等累積流量後便開始團購、接業配離開校園，卻讓學生習慣了上課必須熱鬧、有趣的氛圍。

原PO指出，這類老師在國小、國中特別受歡迎，因為其教學深度多半只能應付國中程度，對升學導向明確的高中課程幫助有限。不過，中小學生心智尚未成熟，只要知道教室裡有手機、攝影機，往往就會刻意表現，甚至說出脫序或搞笑的言論，只為了被剪進影片。這樣的課堂氛圍對班級秩序的影響見仁見智，但對真正投入教學的老師而言，絕不會為了博取關注而拍攝上課過程，而是專注於課程進度與學習成效。

貼文曝光後，引發大量教師共鳴，「很多網紅老師大多是代理、代課或課照老師，靠譁眾取寵吸引學生，讓孩子滑短影音時誤以為每堂課都該這麼有趣。等接業配的收入超過代課薪水，就拍拍屁股走人」、「小朋友本來就不能隨便被拍攝」、「一般老師哪有時間拍片剪片，光備課就累翻了」、「亞洲教育真的很可悲，學生不認真上課，卻想靠補習班偷跑，回頭再嫌老師教得爛」、「他們怎麼有那麼多時間拍影片剪影片？我光備課、做學習單就忙不完了」。

