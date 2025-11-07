校園捐血日超熱！TeaTop「飲料補血」加碼大禮包 明道中學師生排隊挽袖超踴躍

▲明道中學每學期皆會定期舉辦捐血活動，今年活動更獲得知名手搖飲品牌TeaTop第一味大力相挺，由傑出校友、TeaTop督導楊雅婷攜手品牌返校贊助支持。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】明道中學每學期皆會定期舉辦捐血活動，校方與校友會攜手推動公益已成為校園傳統。為鼓勵師生踴躍挽袖，校友會更會贊助由校友經營的店家產品，一方面致謝熱血奉獻，一方面也推廣校友產業，形成雙贏佳話。

114學年度捐血活動日前甫開跑，現場已吸引大批師生排隊響應，展現滿滿愛心。今年活動更獲得知名手搖飲品牌TeaTop第一味大力相挺，由傑出校友、TeaTop督導楊雅婷攜手品牌返校贊助支持。

凡成功捐血者，除可獲得TeaTop公益禮品大禮包外，學姊也貼心加碼招待一杯招牌飲品「高山青」，讓捐血的師生在補充體力時，也能享受清爽茶香，活動氣氛相當熱絡。

明道中學校長陳炤華表示，捐血不僅能提升學生對公益的參與度，更是生命教育與健康教育的重要一環，「希望透過捐血活動，讓愛在校園裡循環，越來越滿。」

TeaTop第一味督導楊雅婷表示，公司長期關注與參與公益，這次能用「一杯茶香、一袋熱血」回饋母校，讓她倍感溫暖；她也向每位熱血英雄致敬：「捐完血再來一杯招牌高山青，暖心回甘、瞬間補滿能量！」並期盼更多人加入捐血行列，讓溫暖持續延續。