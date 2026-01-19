校園掛「簡體字布條」被家長投訴！老師抱怨反被轟爆：這裡是台灣

生活中心／朱祖儀報導

新北板橋幼兒園爆發10人群聚感染，家長憂心忡忡。（校園示意圖／翻攝自Pixabay）

近來有老師抱怨，在校內掛了一條簡體字的布條，結果被家長投訴，目前已經先請學生幫忙撤下布條，但他還需要寫報告回覆國教署，忍不住抱怨「這就是現在的教育環境。」不過這篇抱怨文被轉發到網路上，眾人紛紛看傻眼，怒轟「這裡是台灣」、「不想用繁體字就去中國！」

一名網友在Threads轉發貼文，有教師抱怨，學生和老師在學校辦活動，從網路上買了有年節氣氛的布條來裝飾，不過上面印刷的字是簡體字，福氣變成「福气」，萬事則寫成「万事」，因此被家長投訴，「簡體字進入校園。」

廣告 廣告

該名教師不滿表示，家長花了幾分鐘寫的申訴信件，內容寫滿了情緒字眼，「我們要請學生把布條撤下，寫好處理情形後再進公文系統回覆國教署」，他文末也感嘆，「這就是現在的教育環境」。

但眾人看了一面倒挺家長，「本來不就該指導學生用正確的用字嗎」、「以前在學校寫字寫簡體，老師都會圈起來欸」、「很棒啊，沒人想看簡體字」、「受不了，這裡是台灣不是中國，好好用正體中文很難嗎」、「沒辦法忍受校園裡有簡體+10000，那講白一點小孩考試如果寫簡體，老師你會算他對嗎」、「超難得覺得家長有道理欸，學校用什麼簡體字？」

更多三立新聞網報導

包裹見「3字」是詐騙！店員急喊別取貨 整串黑名單曝光

郵局用戶注意！「存款1新規定」3/14上路 百萬戶受影響

請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

