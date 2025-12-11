校園料理小達人 在地風味佳餚驚艷

學生們於月眉農田參觀甘蔗復耕。

▲學生們於月眉農田參觀甘蔗復耕。

台中市政府教育局積極推動校園食農教育，落實「從產地到餐桌零距離」的理念，日前於后里區月眉國小舉辦「料理小達人觀摩賽」，小朋友們從備料到料理，全程都自行掌廚，並由餐廳負責人及專業廚師擔任評審，小廚師們一年比一年精進的廚藝表現，讓評審們頻頻讚賞。

教育局長蔣偉民表示，今年料理小達人觀摩賽共有十四組隊伍報名，每隊三名學生，比賽現場邀請中台科技大學食品科技系副教授及教師提供專業指導，並由餐廳負責人及專業廚師擔任評審，從衛生安全、料理技巧到視覺呈現、餐飲創意與美學等面向給予專業建議。競賽限時九十分鐘，每隊僅有一位指導老師在旁口頭提醒，學生需在時間內有效分工，完成三道指定料理：蛋炒飯、馬鈴薯燉肉及炒時蔬，並作為當日午餐享用。

廣告 廣告

月眉國小在競賽中以「甘蔗復耕」結合在地食農教育，由台中市青農聯誼會后里分會帶領師生共同種植蔗苗並進行農事管理，展現地方資源合作與社群互助成果，共同推動永續糖業文化，打造貼近生活的學習情境。同時，校方也種植波斯菊與向日葵作為綠肥與基肥，以行動實踐愛惜土地、支持永續農業的理念。

月眉國小參賽學生表示，賽前練習了好幾次，今天看到其他隊伍很有創意，也讓學到更多！」評審也對孩子們的表現給予高度肯定，認為各隊作品皆充分運用在地食材，展現多元烹調技巧，創意與美感兼具，成果令人驚豔。