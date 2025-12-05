校園暴力零容忍 以國際為師 VIS攜手萬向打造高規安全校園

▲VIS 國際實驗教育與萬向協會師法國際，打造安全校園，保護兒少權益

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】近日社會震驚的「高三學長施暴學妹」事件，再次凸顯台灣校園在安全防護、暴力辨識、資訊通報與學生心理壓力上的嚴峻挑戰。家長普遍擔憂：孩子到底是否處在真正安全的校園？暴力事件能否在第一時間被辨識並阻止？ 台北市 VIS 國際實驗教育機構 與 萬向國際文教協會 宣布，全面強化學生保護與公共衛生治理。將依據 CIS（Council of International Schools）與 WASC（Western Association of Schools and Colleges）國際標準，推進校園安全治理與制度化流程，建立台灣師法國際的安全校園模型。

廣告 廣告

▲VIS 國際實驗教育與萬向文教協會𢹂手，強化學生保護，全面提升校園安全。

VIS國際實驗教育執行長黃禮騏指出，該校做為國際學校協會 CIS（Council of International Schools）與 WASC（Western Association of Schools and Colleges）會員校及認證候選機構，持續推動校園安全、學生保護與健康公共衛生的教育理念，展現國際水平的教育治理與社會責任。

為深化國際學生保護架構，萬向國際文教協會理監事Ashley Huang，11月代表參與 CIS 兒童及青少年保護研習講座。研習內容涵蓋校園暴力辨識、創傷知情（Trauma-informed Approach）、學生心理健康、線上性暴力與科技風險管理等面向。協會與 VIS 教職團隊已陸續依據研習成果進行內部培訓、政策檢視與社群教育，完整展現對「安全、健康、包容」校園文化的承諾。

▲VIS 國際實驗教育與萬向協會聯袂宣布，持續深化與 CIS、WASC 合作，打造台灣國際級安全校園典範

黃禮騏身為FRSPH英國皇家公共衛生學會會士（Fellow of the Royal Society for Public Health），因長期倡議以「健康與公共衛生」作為國際學校教育核心理念而獲得肯定。身為學校執行長與教育倡議者，他將健康平等、環境責任、世代福祉與全人發展，融入校務政策、課程設計、教師培訓及社區合作之中，使 VIS 成為國際教育中兼具專業、倫理與社會關懷的典範。特別強調四大重點，藉以落實校園安全與國際學生保護標準：

一、提升校內人員對暴力辨識與創傷知情的專業能力

CIS 學生保護框架強調，所有教職員皆須理解暴力與忽視的徵兆，包括情緒、行為、人際與學習表現的變化。VIS 目前正強化：

暴力辨識與回報流程

教職員創傷知情培訓

與家長、社工與外部專業機構的跨系統合作

使校園成為更安全、可靠並能支持學生復元的環境。

二、以制度與政策明確宣示「校園暴力零容忍」立場

VIS 與協會落實 CIS、WASC 的要求，正檢視以下制度與公開資訊：

學校官網與家長手冊中的「學生保護」章節

招募、聘任流程中的背景查核與倫理聲明

清楚透明的申訴與處理機制

確保所有利害關係人都能理解學校對暴力與不當行為的零容忍態度。

三、透過案例檢視「性暴力加害者」在教育體系中的流動模式

研習中引用國際案例指出，不少性暴力加害者往往在多所學校短暫任職，期間可能因某些事件離職，但缺乏完整背景查核，導致其持續在系統中流動。

該案例啟示學校需更嚴謹：

檢查求職者在不同學校的任期脈絡

留意短期任職與頻繁跳槽的履歷特徵

透過實質背景查核（Reference Check）避免風險

VIS 已強化面談、查核與紀錄保存流程，確保校園安全。

四、都會區學校常見的「第三人訊息轉達」問題需格外關注

研習資訊指出，高社經背景家庭的學生多由家中的外籍移工、司機或第三人接送，資訊往往未能完整、即時傳達至家長。老師在進行學生狀況回饋時，需特別確認是否：

已由家長本人接收

理解內容符合原意

必要時採用書面或雙向確認方式

VIS 正積極研議溝通標準化流程，讓家長能第一時間、即時掌握孩子的狀況，而不會產生「隔天才聽說」的資訊落差。