校園暴衝事件頻 精神科醫示警：不是轉學就能解決

【記者黃泓哲／台北報導】近年校園內情緒障礙學生失控、攻擊事件時有所聞，不但讓老師和家長人心惶惶，也暴露出一般教育體系在特教資源上的不足。精神科醫師楊聰財提醒，情障學生的行為問題不能只靠壓制或責備，而是要從生理、心理、社會等層面一起評估，以科學化、系統化的支持計畫做骨幹，再搭配同理與關懷，才能兼顧校園安全與所有學生的受教權。

要處理情緒失控行為，首先需要跨專業合作，包括特教老師、導師、心理師、輔導主任與家長共同參與IEP或BIP討論，讓策略一致且專業。其次，要透過ABC分析法找出行為背後的真正原因，是逃避課業、尋求注意、想得到物品，還是自我刺激。找對原因，才能設計有效的行為支持方案，例如調整前因、教導替代行為，並在行為發生後給予一致的強化與處置。

除了理性的支持系統，同理心也不可或缺。楊聰財指出，部分學生的行為與憂鬱、躁鬱等疾病相關，需要醫療與心理輔導並進，但任何疾病都不能成為傷害他人的理由，學校仍要啟動明確的紀律與安全機制。此外，一般學生與老師也是受害者，校方應立即啟動安置、調查、心理支持與家長協助司法流程，讓被害者感受到公平正義與安全保障。

最後，轉學不應成為「快速解決方案」。若沒有完整評估與銜接，新環境反而可能再度受害。楊聰財強調，校園安全並非靠驅離某位學生就能維持，而是要以完善的BIP、法治教育、危機處置訓練，加上對多元差異的包容，讓所有學生都能在安全、有支持的環境中學習與成長。

