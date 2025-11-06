校園月經友善、正確性教育宣導 熱烈

性教育與月經友善教育已成為當前校園健康促進的重要議題，為了提升本市校護與教育工作者，對此議題的專業理解與實務應用，基隆市衛生局日前舉辦「聽見青春的需求與性教育、月經友善校園知能培訓」活動，強化校園健康教育的實務連結。除了邀請專家學者分享第一線經驗，並融合多元教材資源，讓參與者在互動與交流中深化對性教育的教學能力與月經友善推動的實務策略，活動吸引多所學校教師及校護參與，反應熱烈。

衛生局說，這次訓練包含兩大主題：一是「『經』彩青春：校園月經健康與平權教育實務分享」，以科學與平權觀點，協助參與教師與校護正確認識月經、消除迷思，推動友善理解；二是「青春同行：性健康促進教材資源」，介紹適合不同年齡層學生的性健康教材及教學策略，協助教師與校護提供更具包容性與尊重的教育服務。衛生局局長張賢政表示，正確的性教育能協助學生培養尊重、自我保護與健康人際互動的觀念，而月經友善校園則能消除性別刻板印象，促進生理健康與心理支持。