校園槍擊案！美式足球教練中彈 傷重不治

美國加州奧克蘭驚傳校園槍擊！一名美式足球教練John Beam在屋崙萊尼社區學院（Laney College）校園內遭人開槍，頭部中彈倒地，送醫急救仍不幸傷重身亡。警方隨後迅速逮捕涉案嫌犯，案件相關細節正在進一步調查釐清。

據《人物雜誌》報導，Beam在校內擔任體育主任，當地時間13日於校園體育館遭人開槍，情況相當危急。案發後校方第一時間啟動校園封鎖，避免情況擴大，並協助警方掌握現場狀況。警方隨後成功逮捕嫌犯，目前封鎖狀態已全面解除。

警方表示，Beam身受重傷被送往醫院，一開始仍有意識，但最終仍因傷勢過重，於隔日宣告不治，開槍嫌犯已遭逮捕，初步供稱與Beam認識，但雙方的關係為何、是否存在糾紛，目前仍待釐清。

Beam在加入屋崙萊尼社區學院擔任教練前，曾任奧克蘭Skyline高中美式足球的主教練，也是在那段期間正式踏入教練生涯。之後他在蘭尼學院執教時，球隊還參與拍攝Netflix熱門紀錄片《Last Chance U》，該紀錄片聚焦於社區大學球員如何克服人生困境、努力追逐夢想的真實故事，Beam也因此出現在大眾視野。

