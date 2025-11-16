校園毒瘤大幫凶／惡質教師就是恐龍家長 嘉大附小校園霸凌案中案真相曝光

家長控訴全教產僅憑片面之詞就入人於罪，在校門口公開聲援力挺H老師。（讀者提供）

荒唐師表！國立嘉義大學附設實驗小學日前傳出教師霸凌同僚案引起關注，上週更有家長在校門口舉牌聲援遭調查的H老師，認為他明明是霸凌案受害人卻被誣陷，該校的夫妻檔教師才是霸凌同僚案的加害人，而他們的小孩屢屢在課堂上脫序，影響其他人的受教權，H老師秉公處理卻遭抹黑報復。

Ｈ老師班上學生家長Ａ小姐告訴本刊，每天放學她都會關心孩子在校狀況，每當聽到Ｚ如何在課堂上拍桌、走動，影響老師教學、干擾同學上課，都感到相當不可思議，但從未聽過Ｈ老師動怒，依舊抱著滿腔教學熱忱，認真準備教案、耐心對待同學。

全教產指控H老師霸凌學生還揭露其個資，遭家長留言砲轟。（翻攝全教產臉書官網）

另名學生家長Ｋ小姐則說，Ｚ在校可是「赫赫有名」的人物，她家小孩回家都會說：「老師好可憐，每天被Ｚ謾罵、嘲笑。」Ｚ每天鬧事，搞到教室內秩序混亂、無法教學，包括老師、學生及家長都感到身心俱疲，但Ｚ一家人卻表現出一副事不關己的態度。

H老師上課時屢被有行為偏差問題的學生Z謾罵、嘲笑，其他同學看了也替老師抱屈。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

本刊在家長協助下連絡上請假中的Ｈ老師，受訪時他拿著剛看完精神科領的藥，眼泛淚光、無神地望向遠方，「我最擔心的是我媽！」單親家庭長大的他，投入教職僅2年，原本抱持著滿腔熱血，不料卻無端身陷霸凌風暴，看著年邁的母親因此寢不能眠、食不下嚥，讓他深感無力與自責。

Ｈ老師說出事件主因，昔日恩師的小孩Ｚ恰巧編入他的班上，恩師2人多次暗示他要「多照顧」，甚至要求「特別關照」，但因Ｚ存在著行為偏差的問題，屢屢干擾上課秩序，Ｈ老師為兼顧其他學生的受教權，自然不可能漠視，秉公處理的結果就是得罪了老師、師母，讓霸凌的箭射向自己。

班上學生在H老師請假等待調查期間，在黑板上留言祝他早日康復。（讀者提供）

號稱全國擁有5萬名教師會員的全教產也在網路參戰，近日在臉書發表多篇有關嘉大附小霸凌事件的文章，指名道姓未審先判，甚至還公布Ｈ老師個資，控訴他長期霸凌學生、逼下跪，怒斥校方選擇包庇隱匿、痛批體制失能，卻未提出任何證據，遭家長留言砲轟。

H老師因遭誣陷霸凌，讓母親憂心不已，導致他也壓力大到要看精神科才能入眠。（讀者提供）

面對各界質疑聲浪，全教產竟留言回嗆「教育單位會處理，社會局會調查，法院會審理，等結果出來再來論是非，不用法盲理痴地鬼叫！」，言行狂妄囂張。

