校園毒瘤大幫凶1／學生失控家長抹黑老師逼道歉 全教產竟助紂為虐亂瞎挺

H老師上課時屢被有行為偏差問題的學生Z謾罵、嘲笑，其他同學看了也替老師抱屈。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

今年6月，國立嘉義大學附設實驗小學（簡稱嘉大附小）傳出校園霸凌案，離譜的是，該霸凌案並非發生在學生之間，而是校內4名教師聯手，以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段，集體霸凌包括人事室主任在內的多名教職員。

調查後雖認定霸凌案成立，但4人卻不思悔改還變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。消息曝光後輿論譁然，不敢相信本該作育英才、保護學生的老師們，竟然就是校園霸凌事件的加害者。

全教產指控H老師霸凌學生還揭露其個資，遭家長留言砲轟。（翻攝全教產臉書官網）

但一波未平一波又起，上週四一群嘉大附小的家長在校門前發起連署，聲援該校Ｈ老師，指控「全國教育產業總工會」（簡稱全教產）在臉書發文，抹黑Ｈ老師長期霸凌學生Ｚ，無視Ｚ的家長正是前述霸凌同僚案中，4名加害人中的一對夫妻教師，而Ｈ老師也是霸凌受害人之一，怒批全教產協助加害者倒果為因搞「二次霸凌」，要求相關單位盡速出面調查釐清。

Ｈ老師班上學生家長Ａ小姐告訴本刊，每天放學她都會關心孩子在校狀況，每當聽到Ｚ如何在課堂上拍桌、走動，影響老師教學、干擾同學上課，都感到相當不可思議，但從未聽過Ｈ老師動怒，依舊抱著滿腔教學熱忱，認真準備教案、耐心對待同學。

家長控訴全教產僅憑片面之詞就入人於罪，在校門口公開聲援力挺H老師。（讀者提供）

家長Ｌ先生也表示，自己的小孩長期與Ｚ同班，Ｚ從小就有行為偏差問題，屢屢干擾上課秩序，但同在嘉大附小任職的父母教師「超級雙標」，對其他人的小孩嚴加管教，但對自己小孩就要別人百般容忍，許多家長都是敢怒不敢言。

另名學生家長Ｋ小姐則說，Ｚ在校可是「赫赫有名」的人物，她家小孩回家都會說：「老師好可憐，每天被Ｚ謾罵、嘲笑。」Ｚ每天鬧事，搞到教室內秩序混亂、無法教學，包括老師、學生及家長都感到身心俱疲，但Ｚ一家人卻表現出一副事不關己的態度。

許多家長購買花圈擺在學校周遭，希望幫H老師加油打氣，也盼真相能水落石出。（讀者提供）

原本家長們都是叫自家小孩忍耐，安慰說等下次分班，只要不跟Ｚ同班就沒事了，但這次大家決定站出來支持Ｈ老師，是因為不希望這種惡意抹黑、顛倒是非的霸凌行為，讓學校平白損失1位優秀人才，還讓Ｈ老師的教職生涯蒙上汙點！

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

