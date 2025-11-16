校園毒瘤大幫凶2／滿腔熱血回母校任教2年就心死 霸凌他的竟是小學恩師

嘉大附小內的夫妻檔教師不僅欺負同僚，甚至對出席會議的家長委員惡言相向。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

荒唐師表！國立嘉義大學附設實驗小學日前傳出教師霸凌同僚案引起關注，上週更有家長在校門口舉牌聲援遭調查的H老師，認為他明明是霸凌案受害人卻被誣陷，該校的夫妻檔教師才是霸凌同僚案的加害人，而他們的小孩屢屢在課堂上脫序，影響其他人的受教權，H老師秉公處理卻遭抹黑報復。

本刊在家長協助下連絡上請假中的Ｈ老師，受訪時他拿著剛看完精神科領的藥，眼泛淚光、無神地望向遠方，似乎希望將滿肚子委屈宣洩而出，並為自己討個公道。

H老師因遭誣陷霸凌，讓母親憂心不已，導致他也壓力大到要看精神科才能入眠。（讀者提供）

「我最擔心的是我媽！」Ｈ老師脫口說出第1句話後，淚水就奪眶而出。單親家庭長大的他，投入教職僅2年，原本抱持著滿腔熱血，不料卻無端身陷霸凌風暴，看著年邁的母親因此寢不能眠、食不下嚥，讓他深感無力與自責。

經外部相關單位調查後，認定嘉大附小4名教師的霸凌行為屬實。（讀者提供）

Ｈ老師告訴本刊，他也是嘉大附小畢業的校友，由於熱愛母校，2年前大學畢業後，就決定回來任教，希望為在地家長服務，協助他們將孩子培育成材。想起昔日求學過程，Ｈ老師露出淺笑表情，萬萬沒想到這決定卻是惡夢的開始。

Ｈ老師回憶說，昔日求學時的老師與師母，正是此次霸凌案中的加害夫妻教師，他2年前回到母校實習時，還相當高興能與2人一同從事教育工作，而該名兒時老師也成為他實習輔導老師的首選，當時2人確實合作無間，各自獲得教育部頒發的「實習學生績優獎」及「實習輔導教師獎」。

然而，在實習期間Ｈ老師就發現，兒時老師的情緒變得容易暴躁並難以控制，還會辱罵學生，讓他無法認同，尤其老師與師母會與另2位新進老師聯手，在校務會議上公開批評學校幹部，要人當眾道歉，態度相當強勢，與過去慈眉善目的形象相差甚遠，讓Ｈ老師開始感到恐懼疑惑。

