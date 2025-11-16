校園毒瘤大幫凶3／網路公審受害老師還公開個資 全教產惡行曝光挨批還囂張反嗆

嘉大附小教師霸凌同僚案風波愈演愈烈，就連校長（中）也無法倖免於難。（讀者提供）

今年6月，國立嘉義大學附設實驗小學（簡稱嘉大附小）傳出校園霸凌案，離譜的是，該霸凌案並非發生在學生之間，而是校內4名教師聯手，以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段，集體霸凌包括人事室主任在內的多名教職員。

調查後雖認定霸凌案成立，但4人卻不思悔改還變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。消息曝光後輿論譁然，不敢相信本該作育英才、保護學生的老師們，竟然就是校園霸凌事件的加害者。

後來恩師的小孩Ｚ恰巧編入Ｈ老師班上，2人多次暗示他要「多照顧」，甚至要求「特別關照」，但因Ｚ存在著行為偏差的問題，屢屢干擾上課秩序，Ｈ老師為兼顧其他學生的受教權，自然不可能漠視，秉公處理的結果就是得罪了老師、師母，讓霸凌的箭射向自己。

班上學生在H老師請假等待調查期間，在黑板上留言祝他早日康復。（讀者提供）

為了不給校方添麻煩，Ｈ老師選擇以道歉方式來平息老師及師母的不滿，但沒想到2人卻變本加厲，誣指他是為「逼小孩下跪」的霸凌行為道歉，導致Ｈ老師需暫停教學工作接受調查，期間也不能與任何學生接觸。

對此，Ｈ老師向本刊強調：「班上其他學生都可為我作證，我沒做過（逼小孩下跪）這種事！」現在他只希望學校能夠盡速調查、還他清白，別讓母親及關心的親友再為他煩惱。

家長們呼籲教育部（圖）等相關單位別再置身事外，應強勢介入調查，維護嘉大附小師生權益。

投訴家長們認為，號稱全國擁有5萬名教師會員的全教產，近日在臉書發表多篇有關嘉大附小霸凌事件的文章，指名道姓控訴Ｈ老師長期霸凌學生、逼下跪，怒斥校方選擇包庇隱匿、痛批體制失能，卻未提出任何證據，遭家長留言砲轟。

更有網友開酸，質問全教產表示是家長指控，所以是有「繳會費」的那對夫妻嗎？也認為全教產直接定罪Ｈ老師，還在公開版面揭露全名，根本就是違法行為。

不料，全教產竟留言回嗆「教育單位會處理，社會局會調查，法院會審理，等結果出來再來論是非，不用法盲理痴地鬼叫！」完全沒正面回應，僅憑學生家長指控就妄論是非，難怪家長們會氣憤難耐，痛斥全教產黑白不分。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

