校園求救鈴好遠意外呼救難 石一佑：檢視位置與數量補好校安網

校園「緊急求救鈴」在各校廣設，被視為學生遇到危難時的重要呼救途徑。圖非指涉特定學校。（示意圖／翻攝自「永安經驗」部落格）

新北市議員石一佑今（17）日表示，不少學校緊急求救鈴距離學生活動地方大老遠，加上校安通報不確實，一旦學生遇到麻煩事，根本沒辦法即時救援，新北市府必須落實安全管理、強化防護機制。

校園緊急求救鈴是維護校園安全的重要設施之一，不少學校在偏遠、陰暗角落，或是廁所、停車場、遊戲器材區還有各主要建築物出入口等有安全疑慮之處設置，而且求救鈴必須具有連線機制且定期保養確保機器暢通，只要按下對講機就能連線學校的警衛室、校安中心或防災中心，24小時也必須有值勤人員即時回應呼救。

新北市議員石一佑（圖）認為校園緊急求救鈴設置位置有檢討的必要。（圖／翻攝自新北市議員石一佑臉書）

但是石一佑卻對此直指，近期選區板橋有不少學校反映，求救鈴設置地點本身就在偏遠之處，反而學生若在人潮常經過的地方發生意外，比方癲癇發作或突然受傷，卻因為求救鈴設置盲點而無法立刻按鈴呼救，恐怕將錯失救援黃金時間。她呼籲，求救鈴是「孩子的救命鈴」，市府除了有責任確保設備正常運作外，也該檢視設置地點適度調整或增設，不要讓求救鈴流於「擺飾」。

新北市長侯友宜則回顧，從自己上任市長隔年的2019年起，新北市已投入新台幣4億元補助校園課桌椅與置物櫃汰換，現在的課桌椅和早前相比是堅固不少。他進一步指出，2026年起市屬學校會分4年內編列8億元全面更新監控錄影等保安設備，還有像不少親師批評校園飲水機老舊與耗材汰換不夠快可能誘發病菌滋生問題，也將編列3,000多萬元逐步汰換設備，只要市屬各級學校有需求，市府都會全力協助更新。

新北市長侯友宜（圖）預告2026年起會有一系列市屬學校校園設備更新案。（圖／CTWant攝影組）

值得一提的是，近日石一佑選區板橋有一所國小發生特教生動手傷了老師事件，搞得校園安全再度亮紅燈。石一佑也對此重申，師生生命與尊嚴的雙重保障是最重要，不妨找來人權團體等有關單位協助，由公、私部門通力合作，建構完善的專業特教資源，還有家庭本身也要自覺，方能有效預防類似事件。

