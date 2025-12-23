校園治安警訊 網紅搭訕女學生 影片導流「博弈」藏陷阱

台中市 / 綜合報導

高中校園門口，成為網紅拍攝影片找題材的場合嗎？台中1名男子前來到一所高中校門口，看似隨機搭訕女學生，不僅有搭肩膀的肢體接觸，言詞對談還充滿不雅內容，影片發布到社群，流量衝高之後，這名男子還在留言區，貼上博弈網站的網址，儘管拍攝者事後刪除影片，辯稱只是「娛樂效果」，向學校致歉，但校方發出嚴正聲明，強調這樣的行為已經觸法，除了錄影截圖蒐證，也懷疑背後有集團在操控設計影片內容，希望檢警主動介入偵辦。

拍影片男子說：「據說這裡是全台中，生育率最高的學校。」年輕男子來到台中1所高中門口，看到女學生上前搭訕。拍影片男子說：「你現在在等男朋友嗎。」2名男子在學校拍攝短影音，與女學生的對話充滿不雅的內容，他把影片貼到社群，按讚數超過8千分享數破700，這名男子截圖註記「流量有好喔」，還在留言區，附上一個網址連結點進去一看，竟然是博奕下注的網站。

這支影片被檢舉後已經下架，這名男子IG有1萬多人追蹤，內容多為開名車戴名錶出國遊玩，甚至在駕駛座上數鈔票的炫富畫面。民眾說：「拍影片衝流量，做一些違法的事情，希望警方主動偵辦，不要讓這些犯罪手法再複製。」

這名男子被網友砲轟他又錄製這段影片為自己辯白。拍影片男子說：「都是對方同意的情況下，我們才拍的，整支影片，純屬娛樂效果。」這個說法學校不能接受，對此發出聲明強調，校方已經錄影截圖蒐證，並且要求貼文者立刻移除畫面，如果再度發生的話將會報警調查。

當事學校校務主管說：「提醒學生自身的安全以及隱私，並且透過輔導教育提醒孩子在外要保護自己，如果有這樣的事發生希望用正向態度來看待。」

這名男子雖然已經向學校道歉，並且刪除影片，但事情沒有告一段落，另一名男子也在同一所學校門口拍類似影片，律師提醒這些行為除了可能觸犯兒少法民法與刑法，如果假冒女學生拍影片還有這個問題。

律師陳頂新說：「搭配刻板化及貶低的設定，已嚴重影響學校的聲譽，學校可提起妨害名譽的刑事告訴。」

追查下去發現，還有其他男子也在另外3所學校的門口，拍差不多的影片，衝高社群流量，校方擔心這樣的行為，會影響學生身心發展，懷疑幕後有組織集團，刻意製做高流量的影片再將網路聲量導流到非法網站，希望警方與檢調單位能夠主動調查，介入偵辦。

