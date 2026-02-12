校園淪戰場！18歲少年搶警槍射殺女校長 挾持師生對峙3小時釀1死7傷

18歲嫌犯闖入校園開槍，造成1死7傷。（圖／翻攝自泰國民意報）

泰國南部宋卡府合艾地區11日下午發生重大校園槍擊與挾持事件。一名18歲少年先持刀攻擊警方並搶奪警用手槍，隨後闖入一所高中開槍掃射，造成54歲女校長辛薩莫頌（Sasiphat Sinsamosorn）中彈送醫後不治，另有7人受傷。嫌犯在校內挾持師生與警方對峙約3小時，最終遭特勤部隊擊傷制伏。

宋卡府合艾一所高中發生校園槍擊案，警方封鎖現場調查。（圖／翻攝自Matichon）

根據《法新社》及泰國多家媒體報導，警方表示，11日下午約15時接獲通報，指班普魯區一處橡膠園有男子持刀行為異常。員警前往勸說時，18歲嫌犯突然揮刀攻擊，造成2名警員受傷，但因穿著防彈背心未釀重傷。嫌犯趁亂從警車後座奪取配槍，隨即騎乘機車逃離現場，朝帕東布拉達坎基里瓦學校方向前進。

嫌犯抵達校園後，先在校門警衛室附近開槍，隨即闖入校內射擊。當時正值放學時間，校內仍有不少學生與教師滯留。嫌犯一度透過校內廣播揚言「若開槍就射擊學生」，並點名尋找一名與其妹妹有糾紛的教師，期間造成1名人質腹部中彈受傷。

事發時正值放學時間，不少家長在校門外焦急等待。（圖／翻攝自Matichon）

54歲女校長辛薩莫頌在過程中為保護學生遭槍擊，於12日凌晨3時許送往合艾醫院接受手術後仍宣告不治。另有1名14歲女學生中彈送醫，1名學生因驚慌從教學大樓2樓跳下受傷，2名學生因過度驚嚇昏厥，1名學生腳踝受傷，加上先前遭砍傷的2名警員，全案共釀1死7傷。

警方特勤部隊攻堅制伏嫌犯，對峙約3小時。（圖／翻攝自Matichon）

警方封鎖校園並與嫌犯對峙約3小時，期間不時傳出槍響。特勤部隊隨後展開攻堅行動，在交火中擊中嫌犯頭部右側太陽穴，成功將其制伏並救出所有人質。嫌犯隨後送往宋卡納卡琳醫院治療，目前已遭警方提出8項重罪指控，包括殺人罪、殺人未遂罪、意圖殺害公務人員罪、非法拘禁罪、妨礙公務罪、搶奪罪及毀損財物罪等。

泰國副總理兼內政部長阿努廷．查恩維拉功（Anutin Charnvirakul）表示，此案屬重大惡性事件，已指示警方嚴格執法並加速調查。初步報告顯示嫌犯疑似處於精神失控狀態，是否涉及毒品仍待進一步釐清，強調必須從源頭防範類似事件再度發生。

警方特勤部隊攻堅制伏嫌犯，對峙約3小時。（圖／翻攝自Matichon）

校方事後在社群平台發文悼念校長，表示對其離世深感哀痛，並指出她留下的善良與奉獻將永遠留在師生心中。泰國長期面臨槍枝氾濫問題，估計境內約有1000萬把槍枝流通。儘管政府曾承諾收緊槍枝管理，但重大槍擊事件仍屢屢發生。2022年，一名前警察持槍與刀具闖入泰國北部一所幼兒園，造成24名兒童與12名成人死亡，成為泰國歷史上最嚴重的屠殺事件之一。此次校園槍擊案再度引發社會對槍枝管制與公共安全的關注。

54歲女校長辛薩莫頌中彈送醫後不治。（圖／翻攝自X，@thaipost）

