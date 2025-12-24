校園演出爭議延燒！王ADEN跨年演出再被砍 宜蘭跟進北市喊卡

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

歌手王ADEN校園演出爭議持續延燒，繼台北觀光傳播局昨（23）日宣布取消王ADEN台北跨年演出後，宜蘭市公所今（24）日也跟進取消王ADEN於宜蘭市跨年晚會的表演。

王ADEN校園演出爭議持續延燒，宜蘭市公所今日跟進取消王ADEN於宜蘭市跨年晚會的表演。（圖／翻攝@adenwang_ IG）

王ADEN日前因校園演出陷入爭議，形象大跌，北市觀傳局考量跨年活動形象，昨（23）日宣布取消王ADEN於台北跨年晚會的演出。不過不少網友發現，王ADEN仍會參與宜蘭跨年晚會活動，紛紛要求主辦單位說明立場。

宜蘭市公所接獲網友反映，今（24）日上午發布聲明表示，針對宜蘭市公所舉辦之《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司，基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，宜蘭市公所將協請廠商安排其他節目內容替代。

回顧風波，王ADEN於12月19日受邀至桃園某所高中的耶誕演唱會表演，在他唱最後一首歌時，一名女學生被老師拱上台跳該歌曲舞蹈，王ADEN當下露出不悅表情，場面尷尬，並於事後在IG發影片還原事件經過，許多網友認為他的臨場反應欠佳，甚至批評他的影片形同「公審」未成年者，處理方式不當。

