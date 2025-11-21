校園演講帶賓賓哥直播添亂 王魔術師公開道歉聲明曝光

魔術師王元兆對這次校園直播引發風波，深深表示歉意。（翻攝自王元照臉書）

魔術師王元照（可樂）昨（20日）受邀到台中某國中演講，帶著神祕嘉賓網紅「賓賓哥」到場，未經同意進行直播，遭校方制止並要求下架影片。王元兆今（21日）向本刊表示，一切誤會源自溝通出問題，他感到很抱歉，並針對這次事件發表道歉聲明。

魔術師王元兆對這次校園直播引發風波，深深表示歉意，以下是道歉聲明全文：

​針對本人王元照於20日受邀至某校（以下簡稱該校）進行演出時，發生言語極度不當及違反相關法律之情事，本人在此向該校全體師生、家長、教育主管機關以及社會大眾，致上最深切的歉意與悔意。

廣告 廣告

​一、 關於言語不當之反省

校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了小雞雞之不當詞彙與玩笑。此等言行不僅低俗、缺乏性別平權意識，更嚴重忽視了對未成年學子的教育責任與尊重，造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。

​二、 關於違法違規之責任

本人深知，今日之言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反性別平等教育法及社會秩序維護法等相關法律規範。對於因此造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，本人絕不推諉卸責，願全權配合相關單位的調查，並甘願接受法律與行政上的所有懲處。

​三、 補救與承諾

為了展現痛定思痛、徹底悔改的決心，並確保類似事件不再發生，本人承諾立即採取以下實質行動，以提升個人修養並彌補過錯：

​聘請專家進行講習與矯正：本人將立即自掏腰包聘請專業的兩性平權與溝通專家，針對本人進行密集的指導講習，深刻檢討並導正偏差的性別觀念與表達方式。

​關於課程紀錄： 為示負責與自我鞭策，講習過程將全程進行錄影紀錄。該錄影檔案雖不對外公開，但將作為本人自我檢視、警惕以及向相關單位證明改過決心之依據。

​接受懲處：虛心接受校方及主管機關的所有懲處結果，絕無異議。

​承擔賠償：對於因本人不當言行導致該校聲譽受損，以及對學生造成的負面影響，本人願負起相關賠償與修復責任。

​本人深知，身為表演工作者，本應傳遞正向能量與價值。此次事件本人辜負了該校的邀請與信任，更傷害了社會大眾的觀感。本人將引以為戒，透過專業進修重塑正確價值觀，嚴格審視自身言行，絕不再犯。

​再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。

​對不起。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

獨家／網紅校園開直播之亂 王魔術師：很抱歉，我不是龜仔，我會面對

賓賓哥發長文鞠躬道歉 稱「友人刻意隱瞞」不知校方拒直播

校方曬對話證據打臉賓賓哥！再曝奪感謝狀惡行 已報案提告