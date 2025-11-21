校園演講找賓賓哥出事了！魔術師王元照道歉 「3度入獄」更生人背景曝

王元照今日發布道歉聲明，表示感到萬分羞愧。圖／翻攝自王元照臉書

魔術師王元照日前受到台中中山國中邀請，到校演講分享心路歷程，沒想到他邀請神秘嘉賓網紅賓賓哥（江建樺）還擅自開直播，在演講過程還開性方面的玩笑，當下遭到國中校長制止，事件引發軒然大波。今（21）日王元照發布3點聲明道歉。事實上，王元照過去曾因妨害自由、恐嚇、槍砲等罪名被關10年，而他因為被親情感化痛改前非。

校園演講鬧風波 王元照發布道歉聲明

今日王元照發布道歉聲明表示，「校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了涉及性器官之不當詞彙與玩笑」。承認言行低俗、缺乏平權意識，也忽視對未成年者的教育責任跟尊重，強調「造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤」。

廣告 廣告

王元照承諾，涉及違反性平教育、社會秩序維護等相關法律規範，絕對不會推諉，會全權配合警方調查。另外，為了展現悔改的決心，未來將會自掏腰包請專業的兩性平權專家，進行密集的指導講習，未來將會更加謹言慎行，決不再犯，「再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意，對不起」。

王元照3度入獄 父愛讓他痛改前非

事實上，王元照過去曾經入獄過3次，分別因妨害自由、恐嚇、槍砲等罪名入獄，一共被關10年。此前他曾在節目《新聞挖挖哇》中坦言，讓他改變的關鍵是80多歲的父親，前兩次入獄時，爸爸定期探親給予支持，始終都沒有放棄他。

但第三次服刑期間，年老的父親在寒流中病逝，王元照卻因為在坐牢連爸爸最後一面都沒見到，讓他難過落淚，感受到「子欲養而親不待」，也從這時起他痛改前非，下定決心決定不再走歪路。

受刑苦練魔術 出獄靠魔術迎第二人生

在王元照第三次入獄時，因為教化科要求受刑人填寫專長，他就回想到以前替保全公司跑八大拉生意時，會靠變魔術來跟別人混熟、炒熱氣氛。教化科長看他的表演覺得相當有趣，就成立獄中魔術社團，所以他在出獄後才能靠「魔術」開啟人生新篇章。王元照出獄後第一次的大型舞台演出就是台中市府跨年晚會，一連串的表演獲得滿堂彩。出獄後，他也不再與道上兄弟來往，沒想到受直播風波影響遭台中市封殺，恐怕會對生活造成影響。



回到原文

更多鏡報報導

館長逼小瑋「睡館嫂」涉性騷！勞工局小編苦追慘挨罵 當事人神隱

慈母推7歲腦麻兒淚求保佑！北港黑面三媽「破例給鑽轎」 感人畫面曝光

「2類蔬菜」最易有農藥殘留！醫揭清洗秘訣：香蕉、龍眼要先洗