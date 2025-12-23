校園演講被問統獨立場 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

國民黨主席鄭麗文受邀前往東吳大學演講。(資料畫面)

國民黨主席鄭麗文昨（22日）受邀前往東吳大學演講「國民黨的改革與青年參政之路」，有學生詢問其統獨立場，鄭麗文回應，中華民國當然是一個國家，「不需要這樣挑釁地詢問」，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」。

國民黨主席鄭麗文昨（22日）出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程，並接受學生提問。

有學生詢問鄭麗文針對中華民國與台灣等國家定位的看法，鄭麗文表態「中華民國當然是一個國家」，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是《中華民國憲法》白紙黑字的規定。同時，鄭麗文要求學生「不用這樣挑釁地詢問」，不用急著選邊站，也不用急著決定立場，給自己更開放的空間和眼界，應該學會政治，而不是表態的比賽。

鄭麗文表示，若學生想提問的是兩國論或台獨可能性，但她強調，國民黨反對台獨，因為這不但無法解決問題，反而還會帶來毀滅性的結果。同時，美國也支持「一個中國」政策，台獨沒有任何空間，這也是前總統陳水扁、李登輝、蔡英文執政都無法台獨，總統賴清德也說台獨非選項的原因。

另外，針對軍購特別預算，鄭麗文強調，國民黨支持台灣軍隊與國防，但軍購需要合理、有效、科學討論，而非空白支票、寫上數字。兩岸關係應奠基在九二共識、反對台獨的基礎上，國共和解，創造兩岸和平，不打仗。





