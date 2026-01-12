校園濫訴教育部祭5大變革止血 教師憂擋不住壓力恐陷無效循環

教育部於12日修正發布「解聘辦法」，核心在於解決校園濫訴。重點包括取消匿名檢舉，並建立案件分流機制與輔佐人制度。儘管修法旨在為校園減壓，但教師團體質疑，校長雖無表決權卻掌握成員挑選權，恐致權責不明；若主管機關因壓力將案件退回重辦，更可能讓新制陷入無效循環。

校園濫訴問題，成為高中以下校園改革的重要核心，教育部於12日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（下稱解聘辦法），為使校園事件處理臻周延。

此次修法重點有什麼？未來案件處理流程又會如何？為何教師仍不滿意此事修法？帶您一次了解。

濫訴問題不斷 新的一年教育部終於端出辦法

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，根據教育部統計，送進校事會議調查的案件中，高達六至七成都是不具名的投訴，走完流程後被解聘的不適任教師約佔2%。

教師團體多次召開記者會呼籲教育部檢討甚至廢除校事會議，教育部部長鄭英耀更在去年教師節承諾在年底前完成修法。

去年11月21日教育部預告修正解聘辦法及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，不過，未能完成修法，於昨（12）日才修正發布校事會議制度相關辦法。

解聘辦法修正五大重點

重點一：修正案件受理機制 匿名不受理

取消匿名檢舉，明定檢舉必須具備真實姓名，未具名或內容不具體的案件，學校得不予受理。在學校接獲檢舉後，由校長邀集外聘專家、教師代表及家長代表組成4人小組，無記名投票方式認定是否受理，其中校長不參與表決。

重點二：建立案件分流機制

明定校事會議僅處理《教師法》所定不適任案件，如體罰、霸凌、性平以外之重大違法。

若未達解聘程度，僅屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」（簡稱考核辦法）所定懲處情形，則回歸考核辦法處理。

重點三：強化當事人保障

新增「輔佐人制度」，當事人在接受訪談時，得由輔佐人偕同到場，提供心理支持並協助表達意見。

此外，在召開教評會或考核會審議前，學校應主動提供調查報告及輔導報告，確保當事人擁有充分資訊進行陳述與辯護。

同時，明訂所有參與人員均負保密義務，洩密者需負行政及刑事責任。

重點四：新增預防機制

明定學校可透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

重點五：賦予主管機關案件裁量權與監督權

主管機關接獲檢舉事件或知悉之事件，如認有不予受理情形，應通知檢舉人不予受理，且不通知學校處理；如屬應通知學校處理者，其相關資訊應提供學校參考，且不予去識別化，使學校獲得充分資訊，利於後續案件進行。

不過，若主管機關認為學校處理結果有違法之虞，有權敘明理由退回學校，命其重新調查或另組調查小組。

不過，這次教育部的修正，在教育第一現場的教師似乎不買單。

主管機關擋不住壓力 恐陷無限迴圈噩夢

教育部修法賦予主管機關案件裁量權與監督權，興大附中前校長陳勇延在臉書分析，若家長不滿學校「不予受理」或「僅列考核案」的決議，轉向民代或教育局處施壓，「挺不住」的主管機關極可能濫用此條款，以「程序疑義」為由將案件丟回學校重啟調查，最終新制的減壓效果恐歸零。

同樣的，教育部賦予教育局處要在第一線當「守門員」，把濫訴擋掉，但真的要做到需要教育局處承辦人員有極大的擔當與判斷力，因為承辦人員若不想被扣上吃案的帽子，最安全的作法依然是轉知學校處理，屆時球一樣回到回到學校。

校長主持會議無表決權 角色陷入矛盾

全國教育總工會理事長侯俊良表示，教育部為杜絕「校長濫權」之質疑，

全國教育產業總工會理事長林林蕙蓉便指出，雖然雖然新版的辦法規定校長在校事會議無表決權，但成員皆是由校長一人邀請組成，集調查、審議、否決於一身，校長仍是有決定校事會議人員之權利。

全國教育總工會理事長侯俊良也說，教育部為杜絕「校長濫權」的質疑做出這樣的設計，但也形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖。

遭調查教師成本大 冤案賠償機度未定

林蕙蓉表示，調查曠日廢時，對當事人長期煎熬，但教育部冤案賠償機制至今仍未有任何處理，可見教育部公布的內容，明顯準備不足。

對此，教育部國民及學前教育署署長彭富源回應，教育部長鄭英耀也非常關心這個部分，但由於涉及公教機制，情況較複雜，目前還在研擬，未來可能會作為相關配套措施。