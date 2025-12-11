校園濫訴率高達85％ 北市教育局籲增訂罰則：拒收匿名檢舉

針對教師疑似有不適任行為，校方會開啟校園事件處理會議調查、釐清事實，北市教師表示，面對校事會議85％不成案濫訴，必須嚴格執行實名檢舉，若查無實證投訴者需支付部分調查費用。台北市教育局長湯志民表示，依據行政程序法，可以不接受匿名檢舉，會向教育部建議濫訴罰則等機制。

台北市議會今日舉行台北市國中教育議題探討座談會。（邱芊攝）

台北市議會今日舉行台北市國中教育議題探討座談會，北市教師會副理事長沈彥宏指出，校園濫用申訴機制的情況日益嚴重，甚至曾聽聞有家長僅因希望孩子升年級後仍由同一位導師帶班，就刻意投訴高年級導師。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐建議，目前匿名檢舉不需負擔任何成本，使濫訴情形更易發生，可考慮比照民事裁判費概念，由投訴人負擔調查費用，以抑制不當申訴。

教師們要求，必須嚴格致行實名檢舉，若查無實證投訴者需支付部分調查費用，湯志民表示，依據行政程序法，可以不接受匿名檢舉，會向教育部建議濫訴罰則等機制。

教育局回應，現行接獲檢舉或陳情之案件，若無具體內容（含未包括行為人及具體行為者）、檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分資訊，均採初步判斷或聯繫學校進行初步了解後回覆民眾，並未強制學校均需受理並召開校事會議。針對匿名檢舉案件以不受理為原則。

