校園營養午餐廢棄率普遍破10%！蘇俊賓提3建議逐步減量

行政院院會今(4)日討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告，桃園市副市長蘇俊賓與會表示，不管是環境部或者農業部的計劃，資源投入的重點都著重投資各項廚餘的去化量能。蘇俊賓提醒重視「源頭減量」的投資，他表示，源頭減量若策略得當，往往可以達到更高效益的成效，這樣的過程，節省耗費的能源資源才是真正的淨零思維與環境友善。

蘇俊賓以行政院的報告針對大量的校園廚餘產出的因應處理方式為例，目前源頭減量的策略都僅止於惜食教育、食農教育，然而，其實各縣市中小學教育都已經大量在推動相關宣導，在教育部既有的惜食與食農教育政策推動下，目前全台每日約仍有300至500噸的營養午餐廚餘，他直言判斷「做再多惜食教育，廚餘大概也不會大幅下降」，建議應以更加科學化的方式來降低校園的營養午餐廚餘產出。

蘇俊賓提出3點建議，建立科學化的廚餘成分分析，逆向檢討菜單設計與同學習慣、檢視教育部現行的營養午餐規範，依據第一線的執行狀況調整顯不合理之處、最後則是藉由導入專業和科學分析，豐富菜單設計與建立回饋制度。蘇俊賓強調，只要建立回饋和修正制度，鼓勵廚餘減量，一定可以逐步減少校園的廚餘產生量。

蘇俊賓進一步提到，桃園曾舉辦「校園營養午餐米其林廚神大賽」，邀集廚工與營養師共同交流準備營養午餐心得與想法。特別獲得學生肯定的廚工和營養師跟他分享，他們能夠隨時調整菜單的主要的關鍵在廚餘桶，每天檢視哪些料理的廚餘產生比較多，適度調整菜色，不斷進行餐點食材的修正。這樣的模式雖然是個案，但如果中央能夠投入資源並系統化，絕對可以達到顯著的源頭減量。

根據媒體報導，餐盒食品公會全聯會曾做出分析，營養午餐必須遵守教育部國教署菜單設計，例如訂有營養成分及熱量標準限制、不可加味精、每日需有2種蔬菜等，設計立意良善，但存在缺乏彈性以及第一線接受度的檢驗修正過程，部分菜品的接受度就是比較低，結果有些菜色幾乎是出場就可以預料到多數會淪為廚餘。蘇俊賓指出，若依教育部目前的規範，各校持續重複製作被學生拒絕的菜色，就是「不斷循環錯誤」。校園營養午餐普遍廢棄率據了解普遍超過10%，嚴重的甚至到達30%高達近3成，是時候應該積極檢討了。

蘇俊賓建議教育部提出以使用者思維的整合計畫，與環境部、農業部、衛生福利部及地方政府合作，投入預算檢視菜單接受度與廚餘結構，掌握相關資訊之後再適度的針對提升午餐的豐富度進行補貼支持，鼓勵學校將廢棄率逐步降至5%以下，才能真正落實源頭減量。對此，環境部長彭啟明表示贊同，食農教育與校園廚餘問題應從源頭著手，會積極跨部會合作研議。

