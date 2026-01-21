校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐
彰化某國立家商教官室去年6月底驚爆一場校園桃色宮鬥劇！一名教官因不滿未能續任校安人員，竟在退休當天發難，在百人群組大爆主任教官與女部屬有不當男女關係，指稱學校庫房內藏有「雙人床」是兩人秘密基地，酸言「床頭隔間木板擋不住衝擊聲」。彰化地院民事庭審酌，退休教官與轉貼文章的女老師家屬拿不出確切證據，言論及行徑已嚴重貶損楊男的人格評價，以毀人名分別賠 16 萬元與 8 萬元。
這起國立家商內部人事恩怨的原告是主任教官楊姓男子，被告是撰文的退休教官賴姓男子及轉貼文章的另名女教師的丈夫蕭姓男子。賴男原計畫於2025年6月底退休後轉任校安人員，但校方在他退休前一刻告知沒辦法，他懷疑是楊男從中作梗，導致他未能如願續留校園領薪水。
去年6月30日凌晨0時1分，賴男在成員147人的國立家商公務Line群組發動「自殺式攻擊」。他不僅指控楊男蓄意破壞其職涯，更影射楊男與另一名已婚的陳姓女教官有染。賴男在群組中語出驚人地表示，楊男趕走他是因為他常在校內「像鬼一樣出現」，甚至會在庫房運動，礙於楊「辦事」不便。
最令人咋舌的是，賴男還貼出校內一處隱密庫房的照片，畫面中竟有一張備好床單的雙人床。他語帶嘲諷地標註「楊主教，床頭是隔間木板，無法擋住『衝擊聲』喔！」並附上楊男與陳女在停車場共乘、身著「情侶裝」（白衣黑褲）的照片，聲稱手握足以「毀滅兩個家庭」的證據。
隔天，賴男以「不當男女關係」為標題投書教育部部長信箱要求查辦，隨後更將相關影射文件與照片傳送給陳姓女教官的丈夫，試圖挑撥其家庭關係。
這股網路摧毀攻擊也蔓延到校外，另名被告蕭男疑因任教國立家商的妻子遭到楊男職場霸凌，為了替妻出氣，他竟將賴男的爆料內容轉貼至社群平台 Threads，並標記「關心國立家商」。
此舉立刻引發大批網友與校友「吃瓜」，討論串中充斥著「校園不純愛」、「建邦硬邦邦」、「好品格決定你一生的性福」等戲謔留言，甚至被轉發至1400多人的大型群組，讓楊男的名譽瞬間掃地。
面對指控，楊男憤而向彰化地方法院民事庭提告「侵權行為損害賠償」，分別向賴男索賠50萬元、蕭男35萬元。
賴男在庭上喊冤，辯稱群組發文只是抒發遭霸凌的「心路歷程」。最爭議的「木板擋不住衝擊聲」，他竟化身家具配置達人，辯稱那是因為庫房隔間後方是餐廳，若床頭採直式擺放會碰撞木板產生噪音，他建議改為橫式，與性暗示無關。至於跟拍照片，賴男強調主任教官與女教官常「同步失蹤」且穿同色系衣物，他是觀察做「合理懷疑」，把資料傳給女方丈夫是出於「善意提醒」，堅稱一切發言均屬言論自由範疇。
蕭男大打溫情牌，強調自己是為了「護妻」才挺身而出。他辯稱妻子邱師在校長期遭楊男職場霸凌，為此數次求助身心科，他才在 Threads 轉發爆料內容並標記「霸凌」，目的是監督校園權力不對等。蕭男主張，主任教官身為師表，品行本就屬「可受公評之事」，他轉貼文章僅是表達關心立場，並非親自指摘原告出軌，且此舉是為了履行公眾監督職責，絕無侵害名譽之惡意。
法官審理後認為，賴男提供的照片僅能顯示兩人共乘或穿著常見的白衣黑褲，並無任何親暱舉動，難以認定有婚外情。賴男在退休當日長篇大論，顯然是因未獲聘校安職務而心生怨恨，並非基於公益。
法官認定，賴男與蕭男的言論及行徑已嚴重貶損楊男的人格評價。雖然楊男聲稱因此患有焦慮與睡眠障礙，但法官查出他早在事件發生前就有相關就醫紀錄，認定病況與此案沒有因果關係。
彰化地院判決賴男應賠償楊男 16 萬元，蕭男則因擴大散播範圍，判賠 8 萬元。這場校園內鬥不僅沒人贏得職位，更讓校園醜聞成了法庭認證的賠錢鬧劇。
更多鏡報報導
美歸學霸愛上正妹收銀員 「水壺冤案」纏正妹2年 法官噴飯判6月
妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒
虎媽虐殺21歲女關浴室2年僅餵菜粥 「貓爸」冷血漠視陪葬...雙親今遭起訴
110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 235
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前 ・ 9
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 33
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 48
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 295
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 13 小時前 ・ 49
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 73
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 49