校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐

彰化某國立家商教官室去年6月底驚爆一場校園桃色宮鬥劇！一名教官因不滿未能續任校安人員，竟在退休當天發難，在百人群組大爆主任教官與女部屬有不當男女關係，指稱學校庫房內藏有「雙人床」是兩人秘密基地，酸言「床頭隔間木板擋不住衝擊聲」。彰化地院民事庭審酌，退休教官與轉貼文章的女老師家屬拿不出確切證據，言論及行徑已嚴重貶損楊男的人格評價，以毀人名分別賠 16 萬元與 8 萬元。

這起國立家商內部人事恩怨的原告是主任教官楊姓男子，被告是撰文的退休教官賴姓男子及轉貼文章的另名女教師的丈夫蕭姓男子。賴男原計畫於2025年6月底退休後轉任校安人員，但校方在他退休前一刻告知沒辦法，他懷疑是楊男從中作梗，導致他未能如願續留校園領薪水。

去年6月30日凌晨0時1分，賴男在成員147人的國立家商公務Line群組發動「自殺式攻擊」。他不僅指控楊男蓄意破壞其職涯，更影射楊男與另一名已婚的陳姓女教官有染。賴男在群組中語出驚人地表示，楊男趕走他是因為他常在校內「像鬼一樣出現」，甚至會在庫房運動，礙於楊「辦事」不便。

最令人咋舌的是，賴男還貼出校內一處隱密庫房的照片，畫面中竟有一張備好床單的雙人床。他語帶嘲諷地標註「楊主教，床頭是隔間木板，無法擋住『衝擊聲』喔！」並附上楊男與陳女在停車場共乘、身著「情侶裝」（白衣黑褲）的照片，聲稱手握足以「毀滅兩個家庭」的證據。

隔天，賴男以「不當男女關係」為標題投書教育部部長信箱要求查辦，隨後更將相關影射文件與照片傳送給陳姓女教官的丈夫，試圖挑撥其家庭關係。

這股網路摧毀攻擊也蔓延到校外，另名被告蕭男疑因任教國立家商的妻子遭到楊男職場霸凌，為了替妻出氣，他竟將賴男的爆料內容轉貼至社群平台 Threads，並標記「關心國立家商」。

此舉立刻引發大批網友與校友「吃瓜」，討論串中充斥著「校園不純愛」、「建邦硬邦邦」、「好品格決定你一生的性福」等戲謔留言，甚至被轉發至1400多人的大型群組，讓楊男的名譽瞬間掃地。

面對指控，楊男憤而向彰化地方法院民事庭提告「侵權行為損害賠償」，分別向賴男索賠50萬元、蕭男35萬元。

賴男在庭上喊冤，辯稱群組發文只是抒發遭霸凌的「心路歷程」。最爭議的「木板擋不住衝擊聲」，他竟化身家具配置達人，辯稱那是因為庫房隔間後方是餐廳，若床頭採直式擺放會碰撞木板產生噪音，他建議改為橫式，與性暗示無關。至於跟拍照片，賴男強調主任教官與女教官常「同步失蹤」且穿同色系衣物，他是觀察做「合理懷疑」，把資料傳給女方丈夫是出於「善意提醒」，堅稱一切發言均屬言論自由範疇。

蕭男大打溫情牌，強調自己是為了「護妻」才挺身而出。他辯稱妻子邱師在校長期遭楊男職場霸凌，為此數次求助身心科，他才在 Threads 轉發爆料內容並標記「霸凌」，目的是監督校園權力不對等。蕭男主張，主任教官身為師表，品行本就屬「可受公評之事」，他轉貼文章僅是表達關心立場，並非親自指摘原告出軌，且此舉是為了履行公眾監督職責，絕無侵害名譽之惡意。

法官審理後認為，賴男提供的照片僅能顯示兩人共乘或穿著常見的白衣黑褲，並無任何親暱舉動，難以認定有婚外情。賴男在退休當日長篇大論，顯然是因未獲聘校安職務而心生怨恨，並非基於公益。

法官認定，賴男與蕭男的言論及行徑已嚴重貶損楊男的人格評價。雖然楊男聲稱因此患有焦慮與睡眠障礙，但法官查出他早在事件發生前就有相關就醫紀錄，認定病況與此案沒有因果關係。

彰化地院判決賴男應賠償楊男 16 萬元，蕭男則因擴大散播範圍，判賠 8 萬元。這場校園內鬥不僅沒人贏得職位，更讓校園醜聞成了法庭認證的賠錢鬧劇。



