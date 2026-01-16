校園版金馬獎誕生！義守大學第26屆金種子影展培育影視新星

▲第二十六屆金種子影展圓滿落幕

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學電影與電視學系一年一度的重點成果發表「第二十六屆金種子影展」日前圓滿落幕。影展全程比照專業影展製作流程與評選標準，完整呈現學生自企劃發想到拍攝執行、後期製作與公開放映的實務歷程，被師生譽為校園版「金馬獎」，是影視系學生邁向產業前的重要試煉舞台。

▲傳播與設計學院 蔡夙穎院長致詞

本屆影展以「肝、敢、趕」為核心精神，象徵影像創作過程中長時間投入的毅力、勇於突破的膽識，以及將創意化為行動的執行力。學生作品橫跨劇情片、紀錄片與實驗影像，題材涵蓋親情、青春成長、愛情關係、社會議題與自我認同等，展現高度多元的創作視角與敘事企圖。

廣告 廣告

▲由親情喜劇《日日》榮獲最佳影片

其中，親情喜劇片《日日》表現亮眼，一舉囊括最佳影片、最佳男演員、最佳攝影燈光、最佳美術設計、最佳造型設計及最佳聲音設計等多項大獎，成為本屆最大贏家。影視系主任李志強表示，《日日》團隊在反覆修正敘事核心與視覺呈現的過程中，展現成熟的團隊協作與專業完成度，正是影視產業高度重視的關鍵能力。另由曾培杰同學執導的《沈默的吶喊》榮獲最佳導演獎，林程揚同學作品《你還是你》則以細膩真誠的自我探索獲得評審團特別獎。

▲系主任李志強導演，勉勵學生勇於創作。

本屆影展亦展現義守影視系對多元背景學生的包容與培育成果，多位轉學生在此重新找回創作方向。榮獲「學期傑出創作人獎」的李哲銘同學，從工業設計轉向影像創作，將人生轉折化為創作能量；林宏軒同學則從資訊背景跨足影視領域，憑作品《聚光燈》奪得最佳剪輯獎，展現跨域思維優勢。

▲最佳男演員獎，由《日日》黃重穎獲得。

在AI浪潮下，教師亦引導學生思考創作本質，強調科技輔助終究回歸於創作者的判斷與美學累積。第26屆金種子影展頒獎典禮全程實況，可於YouTube「義守大學電影與電視學系—金種子影展」官方頻道觀看。（圖╱義守大學提供）